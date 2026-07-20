Όσμαν: «Να φτάσουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, στη EuroLeague»

Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε για την απόφασή του να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Γιορτή στήθηκε τη Δευτέρα (20/07) στην «PAOK Sports Arena», καθώς έγινε η παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, που έρχεται να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα και να τη βοηθήσει να πετύχει τους στόχους της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στις δηλώσεις που έκανε μετά την παρουσίαση, στάθηκε στην απόφασή του, στον κόσμο της ομάδας, τον Τέλη Μυστακίδη, αλλά και τον στόχο για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στη EuroLeague.

Όσα είπε ο Όσμαν

«Ήταν εκπληκτικό. Δεν ήξερα τι να περιμένω γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού αλλά είμαι ευγνώμων σε όσους εμφανίστηκαν εδώ σήμερα και έκαναν ξεχωριστή τη μέρα αυτή. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος που είμαι εδώ. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να είναι μεγάλο και να φτάσει τον ΠΑΟΚ εκεί που του αξίζει».

Για τον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό και είναι μια ανάμνηση που θα έχω πάντα στο μυαλό μου. Είναι μόνο η αρχή, θα χρειαστούμε όλους τους φιλάθλους να μας στηρίξουν σε αυτό το δύσκολο δρόμο που θα είναι γεμάτος με προκλήσεις αλλά μας αρέσουν οι προκλήσεις και θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε».

Για τον Τέλη Μυστακίδη: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Μιλούσαμε με τον κύριο Μυστακίδη για το όραμα και τις φιλοδοξίες του για αυτήν την ομάδα και το όνειρό του να φτάσει τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, δηλαδή στη EuroLeague. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είμαι ευγνώμων που πίστεψε σε εμένα. Ξέρω πως δεν θα είναι εύκολο, η ζωή δεν είναι εύκολη αλλά έχουμε πολύ καλή ομάδα και πιστεύω πως θα μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτόν τον στόχο μας φέτος. Πάμε βήμα βήμα όμως και θα πάνε όλα καλά».

Για το τι τον έκανε να αποδεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ: «Προφανώς να φτάσουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, να φτάσει στην EuroLeague. Ο βασικός μου σκοπός είναι να είμαι εκεί. Για εμένα δεν είναι πισωγύρισμα, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με όραμα και φιλοδοξίες για να τα πάει ακόμα καλύτερα για αυτό δεν είναι πισωγύρισμα. Θα πάρει λίγο χρόνο αυτό είναι σίγουρο αλλά θα είμαι έτοιμος για αυτήν την πρόκληση και επίσης με τους οπαδούς μπορούμε να τα καταφέρουμε».