Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε για τη νέα του ομάδα, τον ΠΑΟΚ, αλλά και τους στόχους που έχει την ερχόμενη σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει σελίδα και έχει μεγάλες βλέψεις τόσο για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Η πιο πρόσφατη μεταγραφή της ομάδας, έγινε γνωστή σε όλη την Ευρώπη, καθώς κάτοικος Θεσσαλονίκης είναι με κάθε επισημότητα ο Τσέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος φόργουορντ, γνώρισε την αποθέωση στην παρουσίασή του στην «PAOK Sports Arena» από τους φίλους του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν εκεί και μίλησε για τους στόχους του με τον σύλλογο.

Όσα είπε ο Όσμαν

«Πρώτα από όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Καταλαβαίνω πως πολλοί είναι στις καλοκαιρινές διακοπές και το εκτιμώ που είστε τόσοι πολλοί εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τέλη Μυστακίδη και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Τσιάρα τον GM της ομάδας αλλά και τον προπονητή της ομάδας μας τον κύριο Τρινκιέρι.

Θέλω να ευχαριστήσω εσάς για την όμορφη υποδοχή που μου ετοιμάσατε. Την πρώτη φορά που μίλησα με αυτούς τους 3 άντρες μου εξήγησαν το όραμα και τις φιλοδοξίες τους για αυτό τον σύλλογο. Από την πρώτη μέρα ένιωσα πως ήθελα να ήμουν εδώ.

Σας ευχαριστώ πολύ για ακόμα μια φορά. Είμαι ευγνώμων για αυτήν την ευκαιρία. Τα τελευταία δύο χρόνια που ερχόμουν εδώ και έπαιζα δεν ήταν ποτέ εύκολο να κερδίσω. Ήταν πάντα δύσκολο και τώρα είμαι εδώ για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ότι περισσότερο μπορούμε και μαζί με εσάς.

Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα και το EuroCup και θα τα καταφέρουμε και με τη δική σας βοήθεια. Σας υπόσχομαι πως θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάθε αγώνα».