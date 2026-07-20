Όσμαν: «Τα λέμε στο γήπεδο φίλοι του ΠΑΟΚ»
Ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει σελίδα και φαίνεται πως οι βλέψεις στην ομάδα είναι πολύ υψηλές. Ο «δικέφαλος του βορρά» πραγματοποίησε μία πολύ μεγάλη μεταγραφή, καθώς έκανε δικό του τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έπαιζε στον Παναθηναϊκό.
Τη Δευτέρα (20/07, 18:30) θα γίνει η παρουσίαση του Τούρκου φόργουορντ στην «PAOK Sports Arena» και ο Όσμαν, έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της ομάδας.
Όσα είπε ο Όσμαν
«Γεια σας φίλοι του ΠΑΟΚ. Τα λέμε στην PAOK Sports Arena. Πάμε ΠΑΟΚάρα».
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