Ο Τσέντι Όσμαν έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ ενόψει της παρουσίασής του στον «δικέφαλο του βορρά».

Ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει σελίδα και φαίνεται πως οι βλέψεις στην ομάδα είναι πολύ υψηλές. Ο «δικέφαλος του βορρά» πραγματοποίησε μία πολύ μεγάλη μεταγραφή, καθώς έκανε δικό του τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έπαιζε στον Παναθηναϊκό.

Τη Δευτέρα (20/07, 18:30) θα γίνει η παρουσίαση του Τούρκου φόργουορντ στην «PAOK Sports Arena» και ο Όσμαν, έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της ομάδας.

Όσα είπε ο Όσμαν

«Γεια σας φίλοι του ΠΑΟΚ. Τα λέμε στην PAOK Sports Arena. Πάμε ΠΑΟΚάρα».