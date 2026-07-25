ΠΑΟΚ: Την Κυριακή (26/07) στον... αέρα τα ελεύθερα διαρκείας της νέας σεζόν, περιορισμένος αριθμός θέσεων
Γνωστό έκανε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ το πότε θα κυκλοφορήσουν τα ελεύθερα εισιτήρια διαρκείας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Συγκεκριμένα οι οπαδοί των «ασπρόμαυρων» θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν το εισιτήριο διαρκείας τους από την Κυριακή (26/07) στις 12:00 το μεσημέρι.
Αξίζει να σημειωθεί πως είναι περιορισμένος ο αριθμός θέσεων, καθώς ανανεώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό διαρκείας της περασμένης σεζόν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ υπενθυμίζει ό,τι από την Κυριακή 26/7 στις 12:00 το μεσημέρι, ξεκινά η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας χωρίς περιορισμούς για όλες τις διαθέσιμες θέσεις του γηπέδου.
Με δεδομένο οτι το μεγαλύτερο ποσοστό των διαρκείας της προηγούμενης σεζόν ανανεώθηκε, θα είναι περιορισμένος ο αριθμός των εισιτηρίων που θα διατεθούν από τις 26/7.
Κλείστε τη θέση σας στο PAOK Sports Arena»
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