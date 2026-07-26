Μετά την εξάντληση των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε πως θα βγουν στον... αέρα άλλα 1.000 για τους οπαδούς που δεν πρόλαβαν.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά 5.000 διαρκείας ενόψει της νέας σεζόν.

Ωστόσο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα βγάλει άλλα 1.000 εισιτήρια διαρκείας για τους οπαδούς που δεν πρόλαβαν, λόγω της μεγάλης ζήτησης.

Το δεύτερο πακέτο θα βγει στον... αέρα τη Δευτέρα (26/07) στις 12:00.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Θέλοντας να ανταποκριθεί στην πρωτοφανή ζήτηση και να δώσει την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους φιλάθλους να βρεθούν δίπλα στην ομάδα, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποφάσισε τη διάθεση επιπλέον 1.000 εισιτηρίων διαρκείας.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας που θα διατεθούν για τη σεζόν 2026-27 αυξάνεται στις 6.000.

Η διάθεση των νέων εισιτηρίων ξεκινά το μεσημέρι (12:00) της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέχρι εξαντλήσεώς τους.

Γίνε κι εσύ μέρος αυτής της μοναδικής προσπάθειας. Κλείσε τη θέση σου στο PAOK Sports Arena και ζήσε από κοντά κάθε στιγμή της νέας σεζόν.

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