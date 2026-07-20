ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε ο Όσμαν
Μετά το «αντίο» του Παναθηναϊκού στον Τσέντι Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πήρε τη σκυτάλη και ανακοίνωσε την απόκτηση του Τούρκου φόργουορντ για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο Όσμαν θα παρουσιαστεί επίσημα σήμερα (20/07, 18:30) μπροστά στους φιλάθλους των Θεσσαλονικιών με τον Τέλη Μυστακίδη να δίνει το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου. Να υπενθυμίσουμε ότι το συμβόλαιό του είναι τριετές με απολαβές που φτάνουν τα 9 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, ενώ ο ΠΑΟΚ πλήρωσε και 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του παίκτη.
Η ανακοίνωση
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συμφωνία με τον αθλητή Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μέχρι και τη σεζόν 2028-29».
🦅It’s official!— PAOK BC (@PAOKbasketball) July 20, 2026
Welcome to the PAOK family @cediosman ⚪️⚫️#PAOK pic.twitter.com/7xZ25Q7xXc
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