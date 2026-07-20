Η μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ πήρε σάρκα και οστά με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Μετά το «αντίο» του Παναθηναϊκού στον Τσέντι Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πήρε τη σκυτάλη και ανακοίνωσε την απόκτηση του Τούρκου φόργουορντ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Όσμαν θα παρουσιαστεί επίσημα σήμερα (20/07, 18:30) μπροστά στους φιλάθλους των Θεσσαλονικιών με τον Τέλη Μυστακίδη να δίνει το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου. Να υπενθυμίσουμε ότι το συμβόλαιό του είναι τριετές με απολαβές που φτάνουν τα 9 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, ενώ ο ΠΑΟΚ πλήρωσε και 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του παίκτη.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συμφωνία με τον αθλητή Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μέχρι και τη σεζόν 2028-29».