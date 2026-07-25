Ο Κλίφορντ Ομορούγι το τελευταίο διάστημα δουλεύει πολύ σε ατομικό επίπεδο στην PAOK Sports Arena, ώστε να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει ψηλά τον πήχη τη νέα σεζόν και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι στο στρατόπεδο του «δικεφάλου». Ο Αντρέα Τρινκιέρι είναι ένας απαιτητικός προπονητής που θέλει όλοι να βρίσκονται στην ίδια σελίδα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της ομάδας.

Ο Κλίφορντ Ομορούγι που είναι ένας από τους παίκτες της περσινής ομάδας που επελέγησαν για να μείνουν και να ενισχύσουν την γραμμή των ψηλών δεν χάνει την ευκαιρία να δουλέψει σκληρά, ώστε να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν.

Ο σέντερ του «δικεφάλου» όλο το τελευταίο διάστημα ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα καθημερινά στην PAOK Sports Arena για να διορθώσει κομμάτια του παιχνιδιού του και να εμφανιστεί πανέτοιμος στην έναρξη της προετοιμασίας που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Βέβαια, νωρίτερα (9-11/8) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Στις 22 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την ΤFT Skopje, ενώ στο διάστημα 24-31/8 ο ΠΑΟΚ θα μεταβεί στο Μέτσοβο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στο Μέτσοβο θα πραγματοποιηθούν και δύο φιλικά παιχνίδια, με το Περιστέρι (29/8) και τον νεοφώτιστο στην Stoiximan GBL, Βίκο Ιωαννίνων (31/8).

Στο διήμερο 5-6/9 ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει σε διεθνές τουρνουά που θα γίνει στο Ούντινε της Ιταλίας. Στο τουρνουά συμμετέχουν επίσης οι: Ρέτζιο Εμίλια, Νάπολι και Ούντινε.

Θα ακολουθήσει στις 12/9 φιλικό παιχνίδι στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι, ενώ 18-20/9 ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει στο Διεθνές τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που διοργανώνει ο Παναθηναϊκός AKTOR.

