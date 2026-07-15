«Η Μονακό ολοκληρώνει τη συμφωνία με τον Ντάρον Ράσελ»
Η Μονακό έχει ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζει το ρόστερ της, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ντάρον Ράσελ.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basketnews», ο σύλλογος του Πριγκιπάτου κάνει δικό της, τον περσινό πρώτο σκόρερ του EuroCup.
Ο Ράσελ αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ναπόκα και μέτρησε μ.ο 19.8 πόντους ανά αγώνα, 6.2 ασίστ και 3.6 ριμπάουντ σε λιγότερο από 28 λεπτά συμμετοχής. Θυμίζουμε η Μονακό θα συμμετάσχει στο EuroCup και θα διεκδικήσει τις πιθανότητές της να συμμετάσχει στη EuroLeague.
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Θυμίζουμε η γαλλική ομάδα, είναι στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ.
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