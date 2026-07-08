Ζήσης: «Θα τα δώσουμε όλα για να εκπροσωπήσουμε όπως πρέπει τον Άρη»

Ο Νίκος Ζήσης έκανε το δικό του σχόλιο για την κλήρωση του Άρη στο EuroCup.

Ο Άρης θα αγωνιστεί ξανά στο EuroCup, με τις βλέψεις για την ομάδα της Θεσσαλονίκης να είναι υψηλοί, έχοντας πλέον τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της. Την Τετάρτη (08/07), οι «κίτρινοι» έμαθαν τους αντιπάλους τους στους ομίλους, για τη σεζόν 2026-2027.

Ο general manager του Άρη, Νίκος Ζήσης, έκανε δηλώσεις σχετικά με την κλήρωση, την πρόκληση που έχει ο Άρης, αλλά και τους στόχους.

Όσα είπε ο Ζήσης

«Η σεζόν που έρχεται στο EuroCup είναι μία μεγάλη πρόκληση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικότερα. Η αύξηση των ομάδων, η αύξηση των μπάτζετ, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που αναμένονται σε επίπεδο Euroleague, υπόσχονται μία συναρπαστική χρονιά σε όλα τα επίπεδα.

Στην παρούσα φάση, δεν μπορούμε να πούμε πολλά για το αγωνιστικό μέρος της κλήρωσης, από τη στιγμή που τα ρόστερ των ομάδων τώρα διαμορφώνονται. Θα συμμετάσχουμε σε έναν ανταγωνιστικό όμιλο, όπως δείχνει η ποιοτική αναβάθμιση όλης της διοργάνωσης.

Εμείς δημιουργούμε μία ομάδα που θα μπορέσει να αγωνιστεί και να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο της διοργάνωσης. Με μότο μας την ταπεινότητα και τη σκληρή δουλειά, θα δώσουμε τα πάντα για να εκπροσωπήσουμε όπως πρέπει το όνομα και την ιστορία του ΑΡΗ».