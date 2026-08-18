Οι αφίξεις ολοκληρώθηκαν, ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις έγιναν και από την Τετάρτη (19/8) ο Άρης… βουτάει στα νερά της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι Έλληνες παίκτες – όσοι είναι διαθέσιμοι καθότι υπάρχουν και οι διεθνείς – βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη από το προηγούμενο διάστημα ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης. Οι ξένοι έφτασαν κλιμακωτά στη Θεσσαλονίκη και οι μέρες που μεσολάβησαν ωφέλησαν τόσο στην πρώτη γνωριμία με το νέο περιβάλλον και τους συμπαίκτες του, όσο και στην εκμάθηση των βασικών πραγμάτων που αφορούν την καθημερινότητά τους. Λόγω της κλιμακωτής άφιξης παικτών, οι διαθέσιμοι χωρίστηκαν σε γκρουπ τις προηγούμενες ημέρες και η πρώτη (επίσημη) προπόνηση της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (19/8) στο Nick Galis Hall με απαρτία καθώς άπαντες είναι στη διάθεση του Ηλία Κατζούρη.

Ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη θα «τρέξει» την προετοιμασία έως και το φιλικό παιχνίδι (31/8) με τον Ηρακλή και για την ακρίβεια, την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του έμπειρου τεχνικού αλλά και του Κώστα Χαραλαμπίδη στην Εθνική ομάδα με την προσδοκία ότι η τελευταία θα κάνει το 2Χ2 προς όφελος κάλυψης του κενού που προκάλεσαν οι διαδοχικές (και απρόσμενες) ήττες στο προηγούμενο παράθυρο.

Στους «παρόντες» προφανώς είναι και ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ του οποίου όμως το μέλλον στην ομάδα παραμένει αμφίβολο και για την ακρίβεια θα εξαρτηθεί από το «μέγεθος» των ομάδων που θα ενδιαφερθούν γι’ αυτόν. Μέχρι στιγμής, καμία από τις προτάσεις που δέχθηκε δεν τον οδήγησε στην απόφαση αποχώρησης από την ομάδα – έστω υπό τη μορφή δανεισμού – καθώς έχει θέσει ως προϋπόθεση να συνεργαστεί με club το οποίο αγωνίζεται (τουλάχιστον) στο Eurocup ή στο BCL. Προφανώς οι καταστάσεις πιέζουν τον Ελληνοκαναδό γκαρντ καθώς ο διαθέσιμος χρόνος είναι περιορισμένος και παράλληλα τα περισσότερα ρόστερ έχουν κλείσει. Γνωρίζει επίσης ότι δεν υπολογίζεται στον Άρη της επόμενης χρονιάς, προς το παρόν όμως δείχνει περισσότερο διατεθειμένος να παλέψει για μια θέση στους «κίτρινους» από να μεταβεί σε ομάδα που είναι εκτός των εμπορικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η υπόθεση του Μήτρου Λονγκ είναι η μία από τις δύο εκκρεμότητες που αφορούν το ρόστερ καθώς η δεύτερη είναι η επισημοποίηση της επιστροφής του Θανάση Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση η συμφωνία με τον Άρη. Βάσει των όσων έχουν προηγηθεί μεταξύ των δύο πλευρών, αναμφίβολα πρόκειται για ένα ζήτημα διαδικαστικού χαρακτήρα και υπολογίζεται ότι τουλάχιστον από τις αρχές του επόμενου μήνα, ο έμπειρος φόργουορντ θα έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις. Προς το παρόν μετέχει σ’ αυτές της Εθνικής ομάδας.