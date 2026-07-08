Η κλήρωση του Άρη και του ΠΑΟΚ στο EuroCup ολοκληρώθηκε με τον δικέφαλο του βορρά να συναντάει τη Μονακό στον τέταρτο όμιλο.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του EuroCup για τη σεζόν 2026-27, όπου θα ξεκινήσει να ισχύει νέο φορμάτ με τις ομάδες να αυξάνονται σε 32 οι οποίες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των οκτώ. Δεκαέξι ομάδες θα προκρίνονται στην postseason, η οποία θα περιλαμβάνει τη φάση των «16», τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τους τελικούς, με όλες τις σειρές να διεξάγονται σε format playoffs best-of-three.

Η Ελλάδα είχε διπλή εκπροσώπηση από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να συμπέσουν. Ο Άρης κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο με Λε Μαν, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Ντερτόνα, Ροστόκ και Ρίγα Ζέλι, ενώ ο ΠΑΟΚ στον τέταρτο με Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, Μανρέσα, Ουλμ, Ρόμα, Λιετκαμπέλις και Μπάλκαν Μπότεβγκαρντ.

Οι όμιλοι

Όμιλος A

Λε Μαν

Χάποελ Ιερουσαλήμ

Μπούργος

Τσεντεβίτα

Ντερτόνα

Άρης

Ροστόκ

Ρίγα Ζέλι

Όμιλος Β

Τουρκ Τέλεκομ

Κλουζ

Τενερίφη

Βενέτσια

Μάξιμα Ρόμα

Σιουλιάι

Λόντον Λάιονς

Σκάιλαϊνερς Φρανκφούρτης

Όμιλος Γ

Μπουργκ

Τόφας

Μπουντουτσνοβστ

Τρέντο

Νάπολι

Νεπτούνας

Τσέμνιτς

Σλασκ Βρότσλαβ

Όμιλος Δ

Μονακό

Μπαχτσεσεχίρ

Μανρέσα

Ουλμ

Ρόμα

Λιετκαμπέλις

ΠΑΟΚ

Μποτεβγκραντ