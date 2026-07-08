EuroCup: Ξεχωρίζει η Μονακό στον ΠΑΟΚ - Οι αντίπαλοι του Άρη
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του EuroCup για τη σεζόν 2026-27, όπου θα ξεκινήσει να ισχύει νέο φορμάτ με τις ομάδες να αυξάνονται σε 32 οι οποίες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των οκτώ. Δεκαέξι ομάδες θα προκρίνονται στην postseason, η οποία θα περιλαμβάνει τη φάση των «16», τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τους τελικούς, με όλες τις σειρές να διεξάγονται σε format playoffs best-of-three.
Η Ελλάδα είχε διπλή εκπροσώπηση από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να συμπέσουν. Ο Άρης κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο με Λε Μαν, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Ντερτόνα, Ροστόκ και Ρίγα Ζέλι, ενώ ο ΠΑΟΚ στον τέταρτο με Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, Μανρέσα, Ουλμ, Ρόμα, Λιετκαμπέλις και Μπάλκαν Μπότεβγκαρντ.
Οι όμιλοι
Όμιλος A
Λε Μαν
Χάποελ Ιερουσαλήμ
Μπούργος
Τσεντεβίτα
Ντερτόνα
Άρης
Ροστόκ
Ρίγα Ζέλι
Όμιλος Β
Τουρκ Τέλεκομ
Κλουζ
Τενερίφη
Βενέτσια
Μάξιμα Ρόμα
Σιουλιάι
Λόντον Λάιονς
Σκάιλαϊνερς Φρανκφούρτης
Όμιλος Γ
Μπουργκ
Τόφας
Μπουντουτσνοβστ
Τρέντο
Νάπολι
Νεπτούνας
Τσέμνιτς
Σλασκ Βρότσλαβ
Όμιλος Δ
Μονακό
Μπαχτσεσεχίρ
Μανρέσα
Ουλμ
Ρόμα
Λιετκαμπέλις
ΠΑΟΚ
Μποτεβγκραντ
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