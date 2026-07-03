ΠΑΟΚ: Ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας
Τελειώνει η αναμονή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, καθώς ο Δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 10:00 το πρωί θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27.
Η ανακοίνωση
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 10:00 ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.
Ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο και προχωρά μπροστά με φιλοδοξία, όραμα και ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Η ομάδα ενισχύεται, το σπίτι μας αναβαθμίζεται και κάθε μέρα χτίζουμε κάτι μεγαλύτερο για τον ΠΑΟΚ του αύριο.
Το εισιτήριο διαρκείας δεν είναι απλώς μία θέση στο γήπεδο. Είναι η δική σας συμμετοχή στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ. Είναι η δύναμη που θα γεμίσει το PAOK Sports Arena, θα στηρίξει την ομάδα σε κάθε βήμα και θα δώσει ώθηση για να πετύχουμε τους στόχους μας.
Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα ο κόσμος του και τώρα, περισσότερο από ποτέ, σας θέλουμε δίπλα μας».
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