ΠΑΟΚ και Άρης στρέφουν στην κλήρωση του EuroCup για τη σεζόν 2026-27. Οι δύο ελληνικές ομάδες θα μάθουν το ευρωπαϊκό τους πρόγραμμα και τους αντιπάλους που θα βρουν στον δρόμο τους στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ώρα της κλήρωσης για το EuroCup της σεζόν 2026-27 έφτασε, με ΠΑΟΚ και Άρη να στρέφουν το βλέμμα τους στη Βαρκελώνη.

Στις 13:45 (ώρα Ελλάδας) οι δύο ελληνικές ομάδες θα πληροφορηθούν τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων, κάνοντας την πρώτη... γνωριμία με τη φετινή ευρωπαϊκή τους πρόκληση. Οι 32 ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση έχουν κατανεμηθεί σε οκτώ γκρουπ δυναμικότητας, με τον ΠΑΟΚ του Βασίλη Σπανούλη να τοποθετείται στο 6ο και τον Άρη του Αντρέα Τρινκιέρι στο 7ο.

Παράλληλα, οι κανονισμοί της κλήρωσης δεν επιτρέπουν σε δύο ομάδες από την ίδια χώρα να τοποθετηθούν στον ίδιο όμιλο, γεγονός που σημαίνει ότι ΠΑΟΚ και Άρης δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν στη φάση των ομίλων.