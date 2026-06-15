Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία με τον Σάσα Ομπράντοβιτς.

Με τον Σάσα Ομπράντοβιτς και επίσημα πορεύεται πλέον η Χάποελ Ιερουσαλήμ για τη νέα χρονιά! Ο 57χρονος Σέρβος τεχνικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας μετά την αποχώρηση του από τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι Ισραηλινοί έχουν αποφασίσει να επενδύσουν σημαντικά διεκδικώντας μια θέση στη Euroleague. Ωστόσο, η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή που έχει οδηγήσει σε... έξωση τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Μακάμπι αντίστοιχα, δυσκολεύει αυτό το εγχείρημα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στη Χάποελ. Ήμουν προπονητής στην Ευρωλίγκα για πολλά χρόνια και επέλεξα τη Χάποελ επειδή εντυπωσιάστηκα από το όραμα, τα πρότυπα και τις μεγάλες φιλοδοξίες του συλλόγου. Πιστεύω ότι ένα όμορφο και λαμπρό μέλλον μας περιμένει μαζί τα επόμενα χρόνια. Στόχος μας θα είναι να κάνουμε την ομάδα όσο το δυνατόν πιο δυνατή, να έχουμε ποιοτικούς παίκτες, μια ταλαντούχα και μαχητική ομάδα, ώστε να μπορέσουμε να παλέψουμε για τίτλους και να πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει» δήλωσε ο Σάσα Ομπράντοβιτς.

Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, ο δισεκατομμυριούχος Μάιταν Άντελσον, είναι ενθουσιασμένος με την άφιξη του Σάσα Ομπράντοβιτς στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

«Σέβομαι την εμπειρία και την ποιότητα του Σάσα Ομπράντοβιτς. Η άφιξή του αντανακλά την επιθυμία μας να αντιμετωπίσουμε τη σεζόν με τους υψηλότερους στόχους και αντιπροσωπεύει μια υποχρέωση να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τις φιλοδοξίες μας. Αποφασίσαμε να οδηγήσουμε τον σύλλογο σε μια νέα κατεύθυνση, με επικεφαλής τον Σάσα Ομπράντοβιτς. Ήρθε για να γράψει ένα νέο κεφάλαιο για τον σύλλογό μας, πιστεύω ότι μαζί του μπορούμε να γράψουμε μερικά συναρπαστικά κεφάλαια» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Μάιταν Άντελσον.

Πάντως, η Χάποελ Ιερουσαλήμ θα χάσει τον καλύτερο παίκτη της, Τζάρεντ Χάρπερ, αυτό το καλοκαίρι, καθώς σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της Mozzart Sport, θα υπογράψει συμβόλαιο με την Χάποελ Τελ Αβίβ έναντι δύο εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

