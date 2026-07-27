Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια διαρκείας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου!

Sold Out τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν. Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν όλα τα «μαγικά» χαρτάκια, κάτι που δείχνει την ανυπομονησία των οπαδών για την καινούργια χρονιά.

Σημειώνεται πως χθες (26/07)... έφυγαν 5.000 εισιτήρια διαρκείας και σήμερα (27/07) τα υπόλοιπα 1.000! Οι οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά» δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους στην ομάδα και το νέο project, στο οποίο... χτίζεται υπό της οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι.