Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται και ακόμη έναν χρόνο ο Κλίφορντ Ομορούγι, όπως ανακοίνωσε η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ.

Στον ΠΑΟΚ και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Κλίφορντ Ομορούγι. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασία με τον Νιγηριανό σέντερ για ακόμη έναν χρόνο.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Ομορούγι μέτρησε μ.ο 7 πόντους και 4.1 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Ο Clifford Omoruyi συνεχίζει στον ΠΑΟΚ και τη σεζόν 2026-27

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Clifford Omoruyi για έναν ακόμη χρόνο. Ο Νιγηριανός σέντερ αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ από τις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου και θα συνεχίσει και για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη front line της ομάδας μας.

Ο Clifford Omoruyi γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2001 στη Bennin City στη Νιγηρία, έχει ύψος 2μ.11 και αγωνίζεται ως σέντερ.

Σε ηλικία 14 ετών μετέβη στις ΗΠΑ και ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στο Queen of Peace High School στο Arlington του New Jersey. Τον Μάρτιο του 2000 αποδέχτηκε την πρόταση από το Rutgers University και ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα. Αγωνίστηκε 121 παιχνίδια σε τέσσερις σεζόν με τους Rutgers Scarlet Knights, με 10,3 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 1,8 κοψίματα ανά αγώνα.

Ολοκλήρωσε την κολεγιακή του καριέρα τη σεζόν 2024-25 στο πανεπιστήμιο της Alabama και σε 37 αγώνες είχε 7,8 πόντους, 6,5 ριμπάουντ, 1,1 κοψίματα, με 73% στα δίποντα και 72,5% στις βολές.

Το Σεπτέμβριο του 2025 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, διάρκειας δύο ετών με τη Maccabi Tel Aviv, με την οποία αγωνίστηκε μόλις σε 5 παιχνίδια προτού συνεχίσει στη Galatasaray, με την οποία έπαιξε σε 6 αγώνες.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ. Έκανε το ντεμπούτο του στις 4 Φεβρουαρίου 2026 στην εντός έδρας νίκη (101-67) επί της Sporting Lisbon με 8 πόντους. Αγωνίστηκε συνολικά με τον ΠΑΟΚ σε 22 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Είχε 7 πόντους και 4,1 ριμπάουντ κατά μέσο, με εξαιρετικά ποσοστά: 65,6% στα δίποντα και 75,6% στις βολές».