Ο Άρης διαψέυδει το ιταλικό δημοσίευμα που κάνει λόγο για πρόταση της ομάδας της Θεσσαλονίκης στον Σέιβον Σιλντς της Αρμάνι Μιλάνο.

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Άρης τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Σέιβον Σιλντς της Αρμάνι Μιλάνο, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί πρότασης για την απόκτησή του.

Το θέμα είχε προκύψει από ιταλικά δημοσιεύματα, τα οποία ανέφεραν πως ο Άρης έχει ήδη κινηθεί για τον έμπειρο φόργουορντ και μάλιστα φέρεται να είχε καταθέσει σημαντική οικονομική πρόταση προκειμένου να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, από την πλευρά των «κίτρινων» τονίζεται πως δεν υπάρχει καμία βάση στο συγκεκριμένο σενάριο.

Παράλληλα, ο παίκτης έχει αφήσει ανοιχτό το μέλλον του στην Αρμάνι, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας, με τον Σιλντς να μην έχει ξεκαθαρίσει δημόσια τις προθέσεις του για την επόμενη σεζόν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, που αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Αρμάνι τη φετινή χρονιά, είχε μέσο όρο 11,8 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ στη Serie A, ενώ στην EuroLeague κατέγραψε 12,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ ανά αγώνα.