Ο Άρης έχει στα ραντάρ του τον Σέιβον Σιλντς της Αρμάνι Μιλάνο σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, την ώρα που ο ίδιος αφήνει ανοιχτό το μέλλον του στην ομάδα.

Ο Άρης μπαίνει δυναμικά στη μεταγραφική αγορά του καλοκαιριού, έχοντας στο στόχαστρό του τον Σέιβον Σιλντς της Αρμάνι Μιλάνο, όπως γράφουν ιταλικά δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρει η La Prealpina, ο Άρης έχει ήδη καταθέσει σημαντική οικονομική πρόταση προκειμένου να πείσει τον έμπειρο φόργουορντ να αφήσει την Ιταλία και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Στη Serie A ο Σιλντς μέτρησε 11,8 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ στην EuroLeague πρόσφερε 12,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ.

Την ίδια στιγμή, το σενάριο δεν είναι απλώς θεωρητικό, καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ έχει αφήσει ανοιχτό το μέλλον του. Μετά την κατάκτηση του τίτλου στην Ιταλία, τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με το τι θα συμβεί την επόμενη σεζόν, χωρίς να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του.

«Δεν είμαι σίγουρος για το μέλλον μου. Λατρεύω να βρίσκομαι στο Μιλάνο και είμαι εδώ εδώ και πολλά χρόνια. Η οικογένειά μου αγαπά επίσης τη ζωή στο Μιλάνο. Ο χρόνος θα δείξει αν θα παραμείνω, θα δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.