Φλιν: Έμεινε στην Μπαχτσεσεχίρ

Φλιν

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Ο Μάλακαϊ Φλιν παραμένει στην Μπαχτσεσεχίρ, με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει την παραμονή του

Ο Μάλακαϊ Φλιν δεν το κουνάει από την Μπαχτσεσεχίρ.

Ο Αμερικανός με τουρκικό διαβατήριο ανακοινώθηκε από την ομάδα της Μπαχτσεσεχίρ και θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της για ακόμη μια σεζόν.

Παρότι αποτέλεσε έναν από τους πιο περιζήτητους παίκτες στην ευρωπαϊκή αγορά κατά τη διάρκεια της offseason και προσέλκυσε ενδιαφέρον από συλλόγους της EuroLeague, ο Μάλακαϊ Φλιν θα συνεχίσει στην Μπαχτσεσεχίρ, της οποίας είναι και ο απόλυτος ηγέτης.

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@Photo credits: Euroleague
     

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