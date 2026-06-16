Φλιν: Έμεινε στην Μπαχτσεσεχίρ
Ο Μάλακαϊ Φλιν δεν το κουνάει από την Μπαχτσεσεχίρ.
Ο Αμερικανός με τουρκικό διαβατήριο ανακοινώθηκε από την ομάδα της Μπαχτσεσεχίρ και θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της για ακόμη μια σεζόν.
Παρότι αποτέλεσε έναν από τους πιο περιζήτητους παίκτες στην ευρωπαϊκή αγορά κατά τη διάρκεια της offseason και προσέλκυσε ενδιαφέρον από συλλόγους της EuroLeague, ο Μάλακαϊ Φλιν θα συνεχίσει στην Μπαχτσεσεχίρ, της οποίας είναι και ο απόλυτος ηγέτης.
💪🏻Malachi Flynn İle Yola Devam!— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) June 16, 2026
🏀2025-2026 sezonu öncesinde takımımıza katılan ve gösterdiği performansla BKT EuroCup’ta yılın en iyi beşine seçilen oyuncumuz Malachi Flynn, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek.
🫡Birlikte nice başarılara!… pic.twitter.com/8F7LcvAacT
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