Μπαχτσεσεχίρ: Τρομερή προσθήκη με Αλέκσα Αβράμοβιτς
Η Μπαχτσεσεχίρ δυναμώνει ενόψει της νέας σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα, αλλά και το EuroCup. Μετά την απόκτηση του Αϊζάια Μάικ, προχώρησε σε μία τρομερή μεταγραφή. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τον Αλέκσα Αβράμοβιτς.
Ο πολύπειρος γκαρντ, την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Ντουμπάι BC, όπου είχε μέσο όρο 9.3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά 17 λεπτά στη EuroLeague.
Η ανακοίνωση της Μπαχτσεσεχίρ
«Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς στην Μπαχτσεσεχίρ!
Ο Σέρβος γκαρντ, που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Dubai Basketball, θα φορέσει τη φανέλα της Μπαχτσεσεχίρ τη σεζόν 2026-2027, με στόχο να συμβάλει στις επιτυχίες της ομάδας.
Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας, Αλέκσα Αβράμοβιτς».
🙌 Aleksa Avramović Bahçeşehir Koleji’nde!— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) July 16, 2026
🤝 Son olarak EuroLeague ekiplerinden Dubai Basketbol forması giyen Sırp guard, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek!
❤️💙 Welcome to our family, Aleksa Avramović! #HayalineKanatlan | #CatchYourDreams pic.twitter.com/XG33Hl7r7b
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