Η Μπαχτσεσεχίρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέκσα Αβράμοβιτς.

Η Μπαχτσεσεχίρ δυναμώνει ενόψει της νέας σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα, αλλά και το EuroCup. Μετά την απόκτηση του Αϊζάια Μάικ, προχώρησε σε μία τρομερή μεταγραφή. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τον Αλέκσα Αβράμοβιτς.

Ο πολύπειρος γκαρντ, την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Ντουμπάι BC, όπου είχε μέσο όρο 9.3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά 17 λεπτά στη EuroLeague.

Η ανακοίνωση της Μπαχτσεσεχίρ

«Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς στην Μπαχτσεσεχίρ!

Ο Σέρβος γκαρντ, που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Dubai Basketball, θα φορέσει τη φανέλα της Μπαχτσεσεχίρ τη σεζόν 2026-2027, με στόχο να συμβάλει στις επιτυχίες της ομάδας.

Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας, Αλέκσα Αβράμοβιτς».