Ντόρσεϊ: Έχει συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν - Τα δεδομένα για την επέκτασή του
Στο Gazz Floor by Novibet έγινε κουβέντα για τον Ολυμπιακό και ειδικά για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Όπως ξεκαθάρισε ο Αχιλλέας Μαυροδόντης, ο Τάϊλερ Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο και το νέο έτος θα είναι κανονικά στον Ολυμπιακό, με τις δύο πλευρές να έχουν άπλετο χρόνο προκειμένου να διαπραγματευτούν νέο συμβόλαιο.
Ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για πολλά χρόνια και με ανεβασμένες αποδοχές, όμως αυτο δεν θα γίνει άμεσα, καθώς υπάρχουν συμβόλαια που έχουν ολοκληρωθεί ήδη και στον Ολυμπιακό θέλουν να ρίξουν εκεί το βάρος τους το ερχόμενο διάστημα.
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Το σχετικό απόσπασμα στο Gazz Floor για τον Τάιλερ Ντόρσε:
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