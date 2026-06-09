Το νέο φορμάτ του EuroCup εγκρίθηκε από το ΔΣ της EuroLeague, με τις ομάδες να αυξάνονται από τη νέα σεζόν σε 32.

Το EuroCup , διοργάνωση στην οποία θα έχουμε διπλή ελληνική συμμετοχή με Άρη και ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν, αποτέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης στο ΔΣ των μετόχων της EuroLeague.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη μελλοντική ανάπτυξη της διοργάνωσης και το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος από συλλόγους σε ολόκληρη την Ευρώπη ενόψει της σεζόν 2026-27, καθώς έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 40 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση toy EuroCup σε 32 ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των οκτώ. Δεκαέξι ομάδες θα προκρίνονται στην postseason, η οποία θα περιλαμβάνει τη φάση των «16», τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τους τελικούς, με όλες τις σειρές να διεξάγονται σε format playoffs best-of-three.

Η τελική σύνθεση των συμμετεχουσών ομάδων θα προκύψει μέσω εισιτηρίων από επιλεγμένα εγχώρια πρωταθλήματα, βάσει της τελικής κατάταξης των συλλόγων σε αυτά, και θα συμπληρωθεί από περίπου 20 ομάδες που θα λάβουν μακροχρόνιες άδειες συμμετοχής διάρκειας πέντε ετών. Η συγκεκριμένη δομή έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξήσει τη σταθερότητα, να ενισχύσει τις επενδύσεις και να υποστηρίξει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των συλλόγων που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν μέσω μονοετών wild cards.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, καθώς και εκείνες που θα λάβουν τις μακροχρόνιες άδειες συμμετοχής, θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες.