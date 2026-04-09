Κρίμα! Ο Αθηναϊκός μπόρεσε να επικρατήσει της Μερσίν με 77-75, όμως δεν κάλυψε τη διαφορά των πέντε πόντων και έχασε το τρόπαιο μέσα στην Τουρκία.

Το... πάλεψε, όμως δεν τα κατάφερε. Ο Αθηναϊκός έκανε μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια στον μεγάλο τελικό EuroCup Women, κέρδισε με 77-75, όμως δεν κάλυψε τη διαφορά των πέντε πόντων από τον πρώτο τελικό και έχασε το τρόπαιο στο τέλος, μετά από άστοχο τρίποντο της Μίλερ στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Μια σπουδαία προσπάθεια από την ομαδάρα της Στέλλας Καλτσίδου, φτάνει στο τέλος της και κλείνει την ευρωπαϊκή της πορεία με μια τρομερή εμφάνιση και νίκη μέσα στην Τουρκία.

Ο Αθηναϊκος είχε τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως στο φινάλε ήταν άτυχος και αστόχησε σε τρίποντο, για να πάει το ματς στην παράταση.

Σπουδαία εμφάνιση από την Αλέξις Πρινς, που τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Τρομερή η Τσινέκε με 14 πόντους και η Ανίγκουε με 14π.

Για τις Τουρκάλες ξεχώρισε η Λίντσεϊ Άλεν με 20 πόντους.

Μερσίν - Αθηναϊκός: Ο αγώνας

Ο Αθηναϊκός ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση, έχοντας... καυτή την Πρινς στο ξεκίνημα (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο) και έκανε το (0-5) για την ομάδα της. Στη συνέχεια η Παυλοπούλου, πήρε τα επιθετικά ριμπάουντ και ανανέωσε τις επιθέσεις του Αθηναϊκού και η Παρκς ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία και έδωσε... αέρα 9 πόντων στην ομάδα του Βύρωνα (7-16, 4'). Η Μερσίν είχε απάντηση και «έτρεξε» σερί 7-0 και μετά από τρίποντο της Μπεργκ, ψαλίδισε την απόσταση του σκορ στο καλάθι (14-16, 7'). Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου ο Αθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε τα ομαδικά φάουλ που είχε να δώσει και η Μερσίν πλησίασε στους δύο, (18-20, 10').

Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου οι γηπεδούχες πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά (22-20, 12'), εκμεταλλευόμενες την κακή αμυντική λειτουργία του Αθηναϊκού. Η Μερσίν βελτίωσε την άμυνά της και έκανε την ομάδα του Βύρωνα να υποπέσει σε εύκολα λάθη (5, 22') και μπόρεσε να πάρει μια μικρή διαφορά (26-20, 13').

Το... ξέσπασμα του Αθηναϊκού

Η Γουίντερμπερν έδωσε... ανάσα στον Αθηναϊκό με εύστοχο τρίποντο (26-25, 14') και στη συνέχεια ένα τρίποντο από την Τσινέκε και ένα καλάθι από την Ανίγκουε, ήταν αρκετά για να ισοφαρίσουν (30-30, 14').

Η καλή άμυνα από το σύνολο της Στέλλας Καλτσίδου συνεχίστηκε και μετά από καλάθι της Τσινέκε στον αιφνιδιασμό πέρασε μπροστά (30-32, 16') τρέχοντας σερί 7-0. Η Τσινέκε συνέχισε να πιέζει στην άμυνα και έδωσε... αέρα πέντε πόντων στην ομάδα της, ενώ μετέπειτα η Παρκς έκανε το (32-39, 17'), όμως η Βανλού απάντησε (34-39, 18').

Προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου η Ανίγκουε σκόραρε ξανά (34-41, 19'), όμως η Άλεν έκανε το (36-41). Η Πρινς διαμόρφωσε το (36-43), και η Σβεντοράιτε με βολές έκανε το (38-43, 20').

Μετά την ανάπαυλα αμφότερες, ξεκίνησαν άστοχες και έμειναν χωρίς σκορ στο πρώτο δίλεπτο (39-43, 22'). Η Βανλού με ένα εύστοχο τρίποντο και η Άλεν με δίποντο, ισοφάρισαν για την τούρκικη ομάδα και ανάγκασαν την Στέλλα Καλτσίδου να καλέσει time-out (43-43, 23'). Η Παρκς με πολύ δύσκολο καλάθι, διαμόρφωσε το (45-49, 24'), ενώ η Ιαγούποβα μείωσε (47-49, 24').

Ο Αθηναϊκός κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα στην επίθεση και με δύο καλάθια, ένα από την Τσινέκε και ένα από την Πρινς, πήρε και πάλι τα... ηνία με έξι πόντους (52-57, 27'). Η Μερσίν είχε απάντηση και μείωσε (56-59, 28'), όμως η Τσινέκε είχε άλλη άποψη και έδωσε ξανά...αέρα πέντε πόντων στις φιλοξενούμενες (56-61, 29').

Οι γηπεδούχες πραγματοποίησαν εκ νέυ σερί (5-0) και μετά από εύστοχο σουτ της Βανλού, έξω από τη γραμμή των 6.75μ, ισοφάρισαν, στο φινάλε τους τρίτου δεκαλέπτου (61-61, 30').

Η Γουίντερμπερν έβαλε μπροστά τον Αθηναϊκό (63-64, 33'), ενώ μετέπειτα η Ανίγκουε έδωσε... ανάσα τριών πόντων στην ομάδα της (63-66, 33'). Μετά από αρκετές χαμένες της ομάδας του Βύρωνα, η Μερσίν μείωσε στον πόντο, μετά από καλάθι της Άλεν (65-66, 35'), ενώ λίγο αργότερα μετά από 2/2 βολές της ίδιας πέρασε μπροστά (67-66, 36'). Η Σβεντοράιτε με καλάθι, έδωσε... αέρα τριών πόντων στις Τουρκάλες (69-66, 36'), με τέσσερα λεπτά να απομένουν.

Ο Αθηναϊκός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη! Η Ανίγκουε με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έβαλε ξανά την ομάδα της μπροστά (69-70, 37'), ενώ η Παρκς διαμόρφωσε το (60-72) με δυόμιση λεπτά να απομένουν.

Η Γουίντερμπερν με 2/2 βολές έκανε το (70-74), όμως η Ιαγούποβα μείωσε (72-72, 39'). Με 44 δευτερόλεπτα να απομένουν ο Αθηναϊκός ήταν μπροστά με 2 (72-74) και η Πρινς αστόχησε σε δίποντο. Η Άλεν στη συνέχεια πήγε στις βολές και με 2/2 έκανε το (74-74). Η Πρινς κέρδισε τρεις βολές με 7.2 δευτερόλεπτα να απομένουν. Έβαλε τις δύο, έχασε την τρίτη επίτηδες και η Τάντιτς πήγε σε νέες βολές. Έβαλε τη μία, έκανε το (74-77) με έξι δευτερόλεπτα να απομένουν. Η μπάλα ήταν για τη Μερσίν, ο Αθηναϊκός έκανε φάουλ στην Μπεργκ, η οποία έβαλε 1/2 και η Μίλερ αστόχησε σε δύσκολο τρίποντο, και ήρθε η ήττα στο τέλος.



Τα δεκάλεπτα: 18-20, 38-43, 61-61, 75-77

MVP ΗΤΑΝ Η...Λίντσεϊ Άλεν με 20 πόντους (7/11 δίποντα, 6/6 βολές), 9 ριμπάουντ και 2 ασίστι, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Η...Αλέξις Πρινς με 18 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Τα 14 λάθη του Αθηναϊκού.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΛΙΚΟ...Η Μερσίν είχε κερδίσει με 85-80.

CIMSA CBK Mersin FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Manolya Kurtulmus 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - 0 0 6 Busra Akbas 04:36 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% - - - 1 2 2 - - -3 1 8 Asena Yalcin 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - 0 0 10 Sinem Atas 06:34 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - 1 1 - 1 - 1 1 2 3 12 Laura Juskaite 27:06 8 3/6 50% 3/5 60% 0/1 0% 2/2 100% 1 7 8 1 4 1 3 - 8 16 14 Egle Sventoraite * 29:38 10 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 4/4 100% 2 2 4 - 2 1 - 1 -13 11 16 Lindsay Allen * 30:42 20 7/12 58.33% 7/11 63.64% 0/1 0% 6/6 100% 1 - 1 9 - 2 2 - -4 25 18 Luisa Geiselsoder 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - 0 0 22 Kennedy Burke * 36:03 17 6/11 54.55% 4/5 80% 2/6 33.33% 3/4 75% 2 5 7 - 2 - - - 6 18 33 Esra Ural Topuz 09:57 2 1/3 33.33% 1/3 33.33% 0/0 0% 0/0 0% - 2 2 - 4 - - - 8 2 35 Julie Vanloo * 20:36 8 3/9 33.33% 1/2 50% 2/7 28.57% 0/0 0% - 1 1 1 3 1 - - -11 3 45 Alina Iagupova * 34:48 10 4/12 33.33% 4/7 57.14% 0/5 0% 2/3 66.67% - 1 1 4 1 7 - - -7 -1 Team/Coaches 5 4 9 - - - TOTAL 200 75 27/61 44.26% 23/40 57.5% 4/21 19.05% 17/19 89.47% 11 23 34 16 19 14 6 2