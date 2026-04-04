Φλιν για το σκηνικό με τον Ντότσον: «Ενήργησα με τρόπο που δεν αντικατοπτρίζει εμένα... »
Το φινάλε του αγώνα Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ εξελίχθηκε σε χάος Μαλακάι Φλιν να... πετάει τον Ντεβόν Ντότσον πάνω στους θεατές και τους παίκτες των δύο ομάδων να συγκρούονται σε άγριο επεισόδιο.
Ο Φλιν στη συνέχεια μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «Χ» αποφάσισε να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του, η οποία όπως τόνισε χαρακτηριστικά δεν τον αντικατοπτρίζει.
Αναλυτικά
«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την ομάδα μου και την Τουρκία. Τα συναισθήματά μου με κατέκλυσαν και ενήργησα με τρόπο που δεν αντικατοπτρίζει εμένα ούτε τον τρόπο που θέλω να εκπροσωπήσω την ομάδα μου και αυτή τη χώρα. Συγχαρητήρια στην Μπεσίκτας για την πρόκρισή της στους Τελικούς».
I would like to apologize to my Club and to Turkey. My emotions got the best of me and acted in a way that doesn’t reflect me nor the way I want to represent my team and this country. Congratulations to Besiktas on advancing to the Finals.— Malachi Flynn (@malachiflynn) April 4, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.