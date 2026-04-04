Ο Μαλακάι Φλιν απολογήθηκε μέσω του «Χ» για τον τρόπο που ενήργησε στο φινάλε της αναμέτρησης της Μπεσίκτας με την Μπαχτσεσεχίρ.

Το φινάλε του αγώνα Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ εξελίχθηκε σε χάος Μαλακάι Φλιν να... πετάει τον Ντεβόν Ντότσον πάνω στους θεατές και τους παίκτες των δύο ομάδων να συγκρούονται σε άγριο επεισόδιο.

Ο Φλιν στη συνέχεια μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «Χ» αποφάσισε να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του, η οποία όπως τόνισε χαρακτηριστικά δεν τον αντικατοπτρίζει.

Αναλυτικά

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την ομάδα μου και την Τουρκία. Τα συναισθήματά μου με κατέκλυσαν και ενήργησα με τρόπο που δεν αντικατοπτρίζει εμένα ούτε τον τρόπο που θέλω να εκπροσωπήσω την ομάδα μου και αυτή τη χώρα. Συγχαρητήρια στην Μπεσίκτας για την πρόκρισή της στους Τελικούς».