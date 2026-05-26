Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00, με όλο το ρεπορτάζ αναφορικά με τους πρώτους μεταγραφικούς στόχους των ομάδων της Superleague.

Η δράση ξεκινάει στις 13:30 (Eurosport 2), με τη Μαρία Σάκκαρη να αγωνίζεται με τη Λίντα Νόσκοβα, στο πλαίσιο του 1ου γύρου του Roland Garros, ενώ για την ίδια διοργάνωση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί με τον Αλεξάντρε Μίλερ (14:30, Eurosport 2).

Στο χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ (18:00, ΕΡΤ2) θα διασταυρώσει τα ξίφη του με την ΑΕΚ για τον τέταρτο αγώνα των τελικών του πρωταθλήματος, ενώ στο μπάσκετ, στις 20:30 (Cosmote Sport 6), η Μπεσίκτας θα φιλοξενήσει στην έδρα της τη Γαλατάσαραϊ για τα playoffs της τουρκικής λίγκας.

Τέλος στο πόλο, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο του πρώτου τελικού πρωταθλήματος (19:30, Mega News)

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας