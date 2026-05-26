Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και οι «μάχες» Τσιτσιπά, Σάκκαρη
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00, με όλο το ρεπορτάζ αναφορικά με τους πρώτους μεταγραφικούς στόχους των ομάδων της Superleague.
Η δράση ξεκινάει στις 13:30 (Eurosport 2), με τη Μαρία Σάκκαρη να αγωνίζεται με τη Λίντα Νόσκοβα, στο πλαίσιο του 1ου γύρου του Roland Garros, ενώ για την ίδια διοργάνωση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί με τον Αλεξάντρε Μίλερ (14:30, Eurosport 2).
Στο χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ (18:00, ΕΡΤ2) θα διασταυρώσει τα ξίφη του με την ΑΕΚ για τον τέταρτο αγώνα των τελικών του πρωταθλήματος, ενώ στο μπάσκετ, στις 20:30 (Cosmote Sport 6), η Μπεσίκτας θα φιλοξενήσει στην έδρα της τη Γαλατάσαραϊ για τα playoffs της τουρκικής λίγκας.
Τέλος στο πόλο, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο του πρώτου τελικού πρωταθλήματος (19:30, Mega News)
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Μαρία Σάκκαρη - Λίντα Νόσκοβα (13:30, Eurosport 2)
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Στέφανος Τσιτσιπάς - Αλεξάντρε Μίλερ (14:30, Eurosport 2)
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (18:30, ΕΡΤ2)
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (19:30, Mega News)
- Μπεσίκτας - Γαλατάσαραϊ (20:30, Cosmote Sport 6)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.