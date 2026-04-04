Μπεσίκτας - Μπαχτσεσεχίρ: Ο Φλιν... πέταξε τον Ντότσον της Μπεσίκτας στα court seats προκαλώντας σύρραξη!
Η Μπεσίκτας κατάφερε να... σκουπίσει την Μπαχτσεσεχίρ και προκρίθηκε στους Τελικούς του EuroCup για να διεκδικήσει τον τίτλο και την είσοδο στη EuroLeague την ερχόμενη σεζόν (2026-27).
Ωστόσο, όσα διαδραματίστηκαν στο «Sinan Erdem Dome» ξέφυγαν από το μπάσκετ με το παρκέ να μετατρέπεται σε ρινγκ και σκηνές χάους να λαμβάνουν χώρα στην αναμέτρηση.
Αρνητικοί πρωταγωνιστές στη σύρραξη που δημιουργήθηκε ήταν ο Μαλακάι Φλιν και ο Ντεβόν Ντότσον. Ο Αμερικανός γκαρντ της Μπαχτσεσεχίρ εξέλαβε ως κοροϊδευτική την κίνηση του αντιπάλου του και όρμησε κατά πάνω του «πετώντας» τον πάνω στους θεατές που κάθονταν στις court seats. Τότε προκλήθηκε το απόλυτο χάος με τους παίκτες των δύο ομάδων να καβγαδίζουν δημιουργώντας μεγάλο επεισόδιο. Όλα αυτά μάλιστα με το ματς να έχει κριθεί και αν απομένουν λίγα δευτερόλεπτα για το φινάλε.
Ως αποτέλεσμα, οι διαιτητές απέβαλαν τον Φλιν για την αντίδρασή του που προκάλεσε το χαοτικό σκηνικό.
Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan maçın son bölümünde Malachi Flynn'in Devon Dotson'a yaptığı hareketle ortalık karıştı. pic.twitter.com/rltV3YOGQx— Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) April 3, 2026
