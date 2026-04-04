Το φινάλε του αγώνα Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ εξελίχθηκε σε χάος Μαλακάι Φλιν να... πετάει τον Ντεβόν Ντότσον πάνω στους θεατές και τους παίκτες των δύο ομάδων να συγκρούονται σε άγριο επεισόδιο.

Η Μπεσίκτας κατάφερε να... σκουπίσει την Μπαχτσεσεχίρ και προκρίθηκε στους Τελικούς του EuroCup για να διεκδικήσει τον τίτλο και την είσοδο στη EuroLeague την ερχόμενη σεζόν (2026-27).

Ωστόσο, όσα διαδραματίστηκαν στο «Sinan Erdem Dome» ξέφυγαν από το μπάσκετ με το παρκέ να μετατρέπεται σε ρινγκ και σκηνές χάους να λαμβάνουν χώρα στην αναμέτρηση.

Αρνητικοί πρωταγωνιστές στη σύρραξη που δημιουργήθηκε ήταν ο Μαλακάι Φλιν και ο Ντεβόν Ντότσον. Ο Αμερικανός γκαρντ της Μπαχτσεσεχίρ εξέλαβε ως κοροϊδευτική την κίνηση του αντιπάλου του και όρμησε κατά πάνω του «πετώντας» τον πάνω στους θεατές που κάθονταν στις court seats. Τότε προκλήθηκε το απόλυτο χάος με τους παίκτες των δύο ομάδων να καβγαδίζουν δημιουργώντας μεγάλο επεισόδιο. Όλα αυτά μάλιστα με το ματς να έχει κριθεί και αν απομένουν λίγα δευτερόλεπτα για το φινάλε.

Ως αποτέλεσμα, οι διαιτητές απέβαλαν τον Φλιν για την αντίδρασή του που προκάλεσε το χαοτικό σκηνικό.