Φενέρμπαχτσε - Μπεσίκτας: Black Out οι γηπεδούχοι στο πρώτο δεκάλεπτο
Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί την Μπεσίκτας για την 29ή αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος, με τους γηπεδούχους να παθαίνουν black out στο πρώτο δεκάλεπτο.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους σκόραρε μόλις 9 πόντους στην πρώτη περίοδο, ενώ δέχτηκε 26. Μάλιστα η Μπεσίκτας ξεκίνησε με το εντυπωσιακό 0-13, ενώ στη συνέχεια μπόρεσε να πάρει και... αέρα 23 πόντων (1-24, 7').
Αξίζει να σημειωθεί πως η Φενέρμπαχτσε πέτυχε το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς, έπειτα από οκτώ λεπτά παιχνιδιού, ενώ το πρώτο τρίποντο το βρήκε στο φινάλε της πρώτης περιόδου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.