Η Φενέρμπαχτσε σημείωσε μόλις 9 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Μπεσίκτας, ενώ δέχτηκε 26!

Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί την Μπεσίκτας για την 29ή αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος, με τους γηπεδούχους να παθαίνουν black out στο πρώτο δεκάλεπτο.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους σκόραρε μόλις 9 πόντους στην πρώτη περίοδο, ενώ δέχτηκε 26. Μάλιστα η Μπεσίκτας ξεκίνησε με το εντυπωσιακό 0-13, ενώ στη συνέχεια μπόρεσε να πάρει και... αέρα 23 πόντων (1-24, 7').

Αξίζει να σημειωθεί πως η Φενέρμπαχτσε πέτυχε το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς, έπειτα από οκτώ λεπτά παιχνιδιού, ενώ το πρώτο τρίποντο το βρήκε στο φινάλε της πρώτης περιόδου.