Λίγες ημέρες πριν το Final Four και τον ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε από την Μπεσίκτας στην «Ulker Sport Arena» με 72-85 για την 29η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους ξεκίνησε... εφιαλτικά την αναμέτρηση, μένοντας πίσω με (1-16), ενώ στα πρώτα λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου βρέθηκε πίσω και με 26 πόντους (31-57, 22'). Στο 4ο δεκάλεπτο επέστρεψε, ωστόσο το σύνολο του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς μπόρεσε να κερδίσει εκ νέου απόσταση στο σκορ και να επικρατήσε εύκολα στο φινάλε.
Παρά τη νίκη της, η Μπεσίτκας δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά των 14 πόντων που είχε ηττηθεί στο ματς του πρώτου γύρου.
Για την Μπεσίκτας πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάθιους με 16 πόντους, ενώ για τη Φενέρμπαχτσε ξεχώρισε ο Μέλι, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ.
Φενέρμπαχτσε - Μπεσίκτας: Ο Αγώνας
Εμφατικό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για την Μπεσίκτας, η οποία προηγήθηκε από νωρίς (1-16), ενώ στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της Φενέρμπαχτσε τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση, παίρνοντας +23 (1-24, 7'). Στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους βρήκε το πρώτο της τρίποντο και μείωσε (9-26, 10').
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Φενέρμπαχτσε μπόρεσε να... ψαλιδίσει την απόσταση του σκορ, βρίσκοντας κάποιες λύσεις στο επιθετικό κομμάτι, με τον Μέλι να ευστοχεί σε τρίποντο και να στέλνει το ματς στους 16 (24-40). Ωστόσο, η το σύνολο του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, μπόρεσε να στείλει εκ νέου το ματς στο +20 προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, (28-49, 20').
Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι, συνέχισαν να... πυροβολούν έξω από τη γραμμή των 6.75μ και μπόρεσαν να πάρουν για πρώτη φορά προβάδισμα 25 πόντων (30-55, 21'). Οι γηπεδούχοι στη συνέχεια έβγαλαν μικρή αντίδραση και μείωσαν στους 18, έπειτα από όμορφο καλάθι του Γιάντουνεν, ενώ λίγο αργότερα ο Μπόλντγουϊν έκανε το (50-63, 29'). Το επιθετικό ξέσπασμα της Φενέρμπαχτσε, συνεχίστηκε και στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, κλείνοντας την προ- τελευταία περίοδο στο -13 (52-65, 30').
Στη έναρξη της 4ης περιόδου, οι πρωταθλητές Ευρώπης, έστειλαν το ματς σε μονοψήφια τιμή (60-68, 33'), βάζοντας έξτρα πίεση στους φιλοξενούμενους. Η Μπεσίκτας είχε της απαντήσεις και ο Σανλί έκανε το (65-76, 35'). Ο Χόρτον-Τάκερ, κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι, καθώς ευστόχησε σε ζευγάρι βολών, κάνοντας το (69-76, 34'). Στα τελευταία λεπτά η Μπεσίκτας κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό και εκμεταλλεύτηκε τις άστοχες επιθέσεις της Φενέρ, παίρνοντας στο τέλος τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 9-26, 28-49, 52-65, 72-85
