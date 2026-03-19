Eurocup: Το πανόραμα των ημιτελικών
Δείτε πώς διαμορφώθηκαν τα ημιτελικά του Eurocup μετά τις προκρίσεις της Μπεσίκτας, της Μπαχτσεσεχίρ, της Μπουργκ και της Τουρκ Τέλεκομ.
Η Μπαχτσεσεχίρ, η Μπεσίκτας, η Μπουργκ και η Τουρκ Τέλεκομ είναι οι τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Eurocup.
Οι τρεις τούρκικες ομάδες και η μία γαλλική θα παίξουν με το ζευγάρι τους, με την πρόκριση στον μεγάλο τελικό να κρίνεται στις τρεις νίκες.
Σημειώνεται Μπουργκ και Μπαχτσεσεχίρ έχουν πλεονέκτημα έδρας.
Αναλυτικά τα ζευγάρια:
- 31/03, (18:00) Μπουργκ - Τουρκ Τέλεκομ
- 31/03, (18:00) Μπεσίκτας - Μπαχτσεσεχίρ
- 03/04, (18:00) Τουρκ Τέλεκομ - Μπεσίκτας
- 03/04, (18:00) Μπαχτσεσεχίρ - Τουρκ Τέλεκομ
@Photo credits: instagram_besiktasbasketbol
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.