Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και το Αγγλία - Κροατία
Τετάρτη σήμερα (17/6) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων παραμένει πλούσιο, χάρη φυσικά στη δράση του Μουντιάλ.
Βέβαια, το μενού ξεκινάει νωρίς, καθώς στις 14:00 οι Galacticos by Interwetten μεταφέρουν το ρεπορτάζ των ομάδων και σχολιάζουν τα όσα συμβαίνουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Στις 20:00 (ΕΡΤ2) η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει πρεμιέρα κόντρα στη Λ.Δ. του Κονγκό, ενώ στις 23:00 (ΕΡΤ2) υπάρχει το μεγάλο ματς της Αγγλίας με την Κροατία.
Στη συνέχεια και μετά τα μεσάνυχτα, η Γκάνα παίζει με τον Παναμά (02:00, ΕΡΤ2), ενώ νωρίς το πρωί στις 05:00 (ΕΡΤ1), υπάρχει η μάχη του Ουζμπεκιστάν με την Κολομβία.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Πορτογαλία - Λ.Δ. Κονγκό (20:00, ΕΡΤ2, Live από το Gazzetta)
- Αγγλία - Κροατία (23:00, ΕΡΤ2, Live από το Gazzetta)
- Γκάνα - Παναμάς (02:00, ΕΡΤ2, Live από το Gazzetta)
- Ουζμπεκιστάν - Κολομβία (05:00, ΕΡΤ1, Live από το Gazzetta)
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