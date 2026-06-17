Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (17/6) αθλητικών γεγονότων.

Τετάρτη σήμερα (17/6) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων παραμένει πλούσιο, χάρη φυσικά στη δράση του Μουντιάλ.

Βέβαια, το μενού ξεκινάει νωρίς, καθώς στις 14:00 οι Galacticos by Interwetten μεταφέρουν το ρεπορτάζ των ομάδων και σχολιάζουν τα όσα συμβαίνουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στις 20:00 (ΕΡΤ2) η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει πρεμιέρα κόντρα στη Λ.Δ. του Κονγκό, ενώ στις 23:00 (ΕΡΤ2) υπάρχει το μεγάλο ματς της Αγγλίας με την Κροατία.

Στη συνέχεια και μετά τα μεσάνυχτα, η Γκάνα παίζει με τον Παναμά (02:00, ΕΡΤ2), ενώ νωρίς το πρωί στις 05:00 (ΕΡΤ1), υπάρχει η μάχη του Ουζμπεκιστάν με την Κολομβία.