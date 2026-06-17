Ο Λιονέλ Μέσι δάκρυσε μετά το πρώτο του γκολ κόντρα στην Αλγερία (3-0), παραδεχόμενος αργότερα πως έχει περάσει δύσκολες στιγμές.

Σε one man show μετέτρεψε την πρεμιέρα της Αργεντινής με την Αλγερία ο Λιονέλ Μέσι, πετυχαίνοτας για πρώτη φορά στην καριέρα του σε Μουντιάλ χατ-τρικ και οδηγώντας την Αλμπισελέστε στο άνετο εν τέλει 3-0 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6).

Ο Pulga με τα τρία αυτά «τεμάχια» έπιασε στην κορυφή της λίστας των all time scorers του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον σπουδαίο Μίροσλαβ Κλόζε (16 γκολ) και πλέον το ερώτημα είναι σε ποιο παιχνίδι θα κάτσει... μόνος του σε έναν ακόμη θρόνο.

Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως μετά το πρώτο γκολ που σημείωσε, στο 17ο λεπτό, ο 39χρονος μάγος από το Ροσάριο εθεάθη από τον τηλεοπτικό φακό να δακρύζει. Την εξήγηση για αυτό έδωσε ο ίδιος μετά το φινάλε του αγώνα στη μικτή ζώνη. Συγκεκριμένα, ο Μέσι ανέφερε πως έχει περάσει ορισμένες δύσκολες στιγμές, όμως δήλωσε ευγνώμων για τους συμπαίκτες του, που είναι πάντα εκεί και του δίνουν δύναμη.

«Έκλαψα μετά το πρώτο γκολ, ναι... αλλά ήταν κάτι εντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Πέρασα μερικές δύσκολες στιγμές, αλλά είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή και τους συμπαίκτες μου γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, δίνοντάς μου πολλή δύναμη».