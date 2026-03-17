Η Μπεσίκτας ευελπιστεί να αγωνίζεται στην EuroLeague την επόμενη αγωνιστική σεζόν, όμως ρίχνει «κλεφτιές ματιές» και στο NBA Europe.

Το νέο εγχείρημα του NBA Europe συνεχίζει να απασχολεί πολλές ομάδες ανά την Ευρώπη με μία από αυτές να είναι και η Μπεσίκτας.

Συγκεκριμένα ο τούρκικος σύλλογος την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στοχεύει να φτάσει έως την κατάκτηση του Eurocup που θα του εξασφαλίσει το «χρυσό» εισιτήριο για να παίξει στην EuroLeague την επόμενη χρονιά.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Νεντίμ Γιουτσέλ ο οποίος είναι ο γενικός διευθυντής τόνισε πως θα παρακολουθήσουν και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη νέα διοργάνωση, ενώ η τελική απόφαση θα παρθεί προς όφελος και των συμφερόντων της ομάδας τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νεντίμ Γιουτσέλ:

«Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις και με τη EuroLeague. Ο βασικός μας στόχος αυτή τη στιγμή είναι να κερδίσουμε το BKT EuroCup. Είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι σε αυτό. Θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές και να προκριθούμε στην EuroLeague. Ωστόσο, παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στο NBA.

Από την πλευρά των συμφερόντων του συλλόγου, θα συζητήσουμε με το διοικητικό μας συμβούλιο και τον πρόεδρό μας ποια επιλογή θα ήταν καλύτερη και πιστεύω ότι θα πάρουμε την πιο σωστή απόφαση σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας».