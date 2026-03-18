Δείτε τις καλύτερες φάσεις και τα highlights από τη νίκη της ΑΕΚ επί της Άλμπα μέσα στο Βερολίνο.

Η ΑΕΚ πήρε το... διπλό μέσα στο Βερολίνο, επικρατώντας της Άλμπα στην παράταση με 88-93. Η Ένωση πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης ως πρώτη.

Για την ομάδα του Σάκοτα ο Μπάρτλεϊ είχε 29 πόντους και ο Γκρέι τελείωσε με 24 πόντους. Από την πλευρά των Γερμανών ο Μπιν είχε 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.