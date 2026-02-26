O Αθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλνέβ (20:30) στον πρώτο ημιτελικό του Eurocup Women και θέλει να κάνει βήμα πρόκρισης.

Σπουδαία βραδιά για τον Αθηναϊκό. Η ομάδα του Βύρωνα υποδέχεται τη Βιλνέβ για τα ημιτελικά του EuroCup Women (20:30, Novasports Start).

Το σύνολο της Στέλλας Καλτσίδου έχει κάνει μια σπουδαία πορεία στη διοργάνωση, αφού στα προημιτελικά άφησε εκτός την ισπανική Αβενίδα με μεγάλο δεύτερο ματς.

Η ρεβανς στη Γαλλία είναι προγραμματισμένη για τις 4 Μάρτη στις 21:00. Ο Αθηναϊκός έχει να καμαρώνει για την κατάκτηση του Εurocup το 2010. Φέτος θέλει να φτάσει ξανά στην κορυφή.

Κορυφαία η Πρινς

Πρώτη σκόρερ του Αθηναϊκού, αλλά και πρώτη ριμπάουντερ η Πρινς με 15.9 πόντους και 8.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Φυσικά η Πρινς είναι πρώτη και στο efficiency με 18.

Δεύτερη σκόρερ είναι η Παρκς με 10.8 και πίσω της βρίσκεται η Χρίστοβα με 10.5 πόντους ανά παιχνίδι.

Η ομάδα του Βύρωνα έχει παίξει 12 ματς στη διοργάνωση μέχρι στιγμής και μετρά 10 νίκες και 2 ήττες. Πέμπτος στα ριμπάουντ ο Αθηναϊκός με 42.3 ανά παιχνίδι, ενώ είναι το σύνολο που κάνει τα λιγότερα λάθη στη διοργάνωση (13.9) πίσω από την Μερσίν που έχει 13.8.

Κομβική στιγμή ο προημιτελικός με την Αβενίδα. Εκεί ενώ ηττήθηκε με 65-71 στο πρώτο ματς, πήγε στην Ισπανία και έκανε ένα μεγάλο διπλό με 68-79, παίρνοντας και τη διαφορά που χρειαζόταν.

Από την πλευρά της Βιλνέβ χρειάζεται προσοχή η Πάτερσον που μετρά στη διοργάνωση 14.2 πόντους, 4.3 ασίστ και 18.4 στο efficiency. Tέταρτη κορυφαία επίθεση στη διοργάνωση οι Γαλλίδες με 81.6 πόντους ανά ματς.