Αθηναϊκός: Βραδιά-πρόκληση, ημιτελικός Eurocup Women με Βιλνέβ
Σπουδαία βραδιά για τον Αθηναϊκό. Η ομάδα του Βύρωνα υποδέχεται τη Βιλνέβ για τα ημιτελικά του EuroCup Women (20:30, Novasports Start).
Το σύνολο της Στέλλας Καλτσίδου έχει κάνει μια σπουδαία πορεία στη διοργάνωση, αφού στα προημιτελικά άφησε εκτός την ισπανική Αβενίδα με μεγάλο δεύτερο ματς.
Η ρεβανς στη Γαλλία είναι προγραμματισμένη για τις 4 Μάρτη στις 21:00. Ο Αθηναϊκός έχει να καμαρώνει για την κατάκτηση του Εurocup το 2010. Φέτος θέλει να φτάσει ξανά στην κορυφή.
Κορυφαία η Πρινς
Πρώτη σκόρερ του Αθηναϊκού, αλλά και πρώτη ριμπάουντερ η Πρινς με 15.9 πόντους και 8.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Φυσικά η Πρινς είναι πρώτη και στο efficiency με 18.
Δεύτερη σκόρερ είναι η Παρκς με 10.8 και πίσω της βρίσκεται η Χρίστοβα με 10.5 πόντους ανά παιχνίδι.
Η ομάδα του Βύρωνα έχει παίξει 12 ματς στη διοργάνωση μέχρι στιγμής και μετρά 10 νίκες και 2 ήττες. Πέμπτος στα ριμπάουντ ο Αθηναϊκός με 42.3 ανά παιχνίδι, ενώ είναι το σύνολο που κάνει τα λιγότερα λάθη στη διοργάνωση (13.9) πίσω από την Μερσίν που έχει 13.8.
Κομβική στιγμή ο προημιτελικός με την Αβενίδα. Εκεί ενώ ηττήθηκε με 65-71 στο πρώτο ματς, πήγε στην Ισπανία και έκανε ένα μεγάλο διπλό με 68-79, παίρνοντας και τη διαφορά που χρειαζόταν.
Από την πλευρά της Βιλνέβ χρειάζεται προσοχή η Πάτερσον που μετρά στη διοργάνωση 14.2 πόντους, 4.3 ασίστ και 18.4 στο efficiency. Tέταρτη κορυφαία επίθεση στη διοργάνωση οι Γαλλίδες με 81.6 πόντους ανά ματς.
