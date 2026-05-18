Ο Αθηναϊκός, μετά από μια επιτυχημένη σεζόν όπου πανηγύρισε το νταμπλ και έφτασε μια ανάσα από το EuroCup , κράτησε τον κορμό του και για την περίοδο 2026-2027.

Ο Αθηναϊκός κράτησε τον κορμό του και για τη νέα σεζόν, με τις Πηνελόπη Παυλοπούλου, Βασιλική Λούκα, Ιβάνα Ράτζα, Ρόμπιν Παρκς, Έλενα Τσινέκε, Τζωάνα Ταμπάκου, Αντιγόνη Χαιριστανίδου, Μπορισλάβα Χρίστοβα, Άνα Τάντιτς και Αλέξις Πρινς να παραμένουν και τη νέα σεζόν στον Βύρωνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Αθηναϊκός Qualco μοιάζει με έναν πίνακα ζωγραφικής. Και το μόνο που μένει για να εκτεθεί στην γκαλερί είναι οι τελευταίες πινελιές. Ο κορμός έμεινε, και έπεται η συνέχεια...

Σε μια χρονιά που η ανθρωπότητα έφτασε ξανά το φεγγάρι, εμείς ξεκινάμε για τα αστέρια! Ξεκινάμε για να αυξήσουμε τα αστέρια μας, τους τίτλους, τις διακρίσεις, ξεκινάμε για να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο το όνομα του Αθηναϊκού Qualco, να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο το μπάσκετ γυναικών – μετράμε αντίστροφα για την εκτόξευση. Και σε αυτή την εκτόξευση θα οδηγηθούμε με την αρχή ότι ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει πρόσωπο, παρά μόνο ενισχύεται και στοχεύει στη μεταμόρφωση και σε μια καλύτερη έκδοση του εαυτού της.

Ο βασικός κορμός παραμένει στα χρώματα της ομάδας μας. Και όχι μόνο παραμένει, αλλά θα βρίσκεται εδώ σε βάθος διετίας, αφού τα συμβόλαια των περισσότερων αθλητριών έχουν διάρκεια ως το 2028 και ο Αθηναϊκός Qualco έχει τις πιο γερές βάσεις για να παραμείνει στην κορυφή και να βάζει τον πήχη και όλο και ψηλότερα.

Δίπλα στις Πηνελόπη Παυλοπούλου, Βασιλική Λούκα, Ιβάνα Ράτζα, Ρόμπιν Παρκς, Έλενα Τσινέκε, Τζωάνα Ταμπάκου, αθλήτριες που θα έχουν συμφωνίες για δύο ακόμα χρόνια, και δίπλα στις Αντιγόνη Χαιριστανίδου, Μπορισλάβα Χρίστοβα, Άνα Τάντιτς και Αλέξις Πρινς, θα προστεθούν οι παίκτριες που θα ενισχύσουν την ομάδα και θα καλύψουν τα κενά όσων αποχώρησαν. Στον Αθηναϊκό Qualco ανήκουν επίσης οι Αναστασοπούλου, Καρακασίδου και Αλεξανδρή, οι οποίες συμμετέχουν στις προπονήσεις της μεταβατικής περιόδου υπό των οδηγιών του Ηλία Ζούρου, ο οποίος και θα αποφασίσει αν θα παραμείνουν στην ομάδα ή θα παραχωρηθούν ως δανεικές.

