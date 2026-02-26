Αθηναϊκός - Βιλνέβ 69-56: Κέρδισε και τη διαιτησία και «ονειρεύεται» τελικό!

Παναγιώτης Αρταβάνης

Ο Αθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα! Κέρδισε στο κλειστό του Βύρωνα με 69-56 και πάει στη Γαλλία την επόμενη εβδομάδα με +13 στην «πλάτη» της, προκειμένου να επιστρέψει στον τελικό του Eurocup Women.

Το έκανε και αυτό! Ο Αθηναϊκός επικράτησε της Βιλνέβ με 69-56 και έκανε το πρώτο βήμα προς τον μεγάλο τελικό, παρά την κακή διαιτησία που είχε απέναντί της. Η ομάδάρα της Στέλλας Καλτσίδου πραγματοποίησε μια τρομερή εμφάνιση και έχοντας διψήφια διαφορά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έδειξε την ανωτερότητά της και πάει στη Γαλλία την επόμενη εβδομάδα με το μυαλό της στο 2010 τότε που το είχε σηκώσει.

Φοβερά πράγματα έκανε η Άννα Τάντιτς που είχε το πλεονέκτημα κάτω από τη ρακέτα και πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Στον αντίποδα ξεχώρισε η Άλστον και η Τσερί που πέτυχαν από 12π.

Αθηναϊκός - Βιλνέβ: Ο αγώνας

Τα παιχνίδι ξεκίνησε με αμφότερες να υποπίπτουν σε λάθη (6 συνολικά 3-3, 8') και αυτό το στοιχείο εμπόδισε τις ομάδες να βρουν ρυθμό στην επίθεσή τους. Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου ο Αθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα που είχε η Τάντιτς(4π, 10') κάτω από τη ρακέτα και προηγήθηκε (21-19, 10') .

 

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου ήταν πιο συγκεντρωμένη στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και μπόρεσε να επιβάλλει τον ρυθμό της στην αναμέτρηση, παίρνοντας... αέρα επτά πόντων, έπειτα από καλάθι, (28-21, 13').

Το τέμπο παρέμεινε με τις γηπεδούχες, καθώς συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση μετά από συνεχόμενα καλάθια της Μίλερ () και πήραν τη μεγαλύτερη υπέρ τους διαφορά (34-23, 15').
Η Βιλνέβ έβγαλε αντίδραση και με δικό της σερί (9-0), ψαλίδισε τη διαφορά (34-32, 20'), έχοντας ως πρωταγωνίστριες την Πέτερσον με 8 πόντους και την Τσερί με .


Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχες βρήκαν δύο εύστοχα τρίποντα ένα από την Γουίντερμπερν και έναν από την Πρινς και διεύρυναν εκ νέου την απόσταση του σκορ, έπειτα από καλάθι της Τάντιτς(10π, 5/5 δίποντα, 6 ριμπ, 4 ασίστ!.), (44-34, 23’). Οι φιλοξενούμενες βρήκαν επιθετική λύση με την Τσερί να ευστοχεί σε μακρινό σουτ και να στέλνει τη διαφορά ξανά σε μονοψήφια τιμή (49-40, 28’).

Στο ξεκίνημα της 4η περιόδου η Άλστον βρήκε εύκολο δίποντο και μείωσε στους 9 για τη Βιλνέβ, αλλά η απάντηση ήρθε γρήγορα για τον Αθηναϊκό με τη Ράτσα να ευστοχεί σε τρίποντο και να κάνει ξανά στέλνει το ματς στους 12 (60-48, 33'). Οι φιλοξενούμενες βελτίωσαν την άμυνά τους και προσπάθησαν να μειώσουν και το κατάφεραν μετά από δύο βολές της Άλστον (65-56, 38'). Η Πριν στη συνέχεια ευστόχησε σε μεγάλο σουτ έξω από τα 6.75μ και... κλείδωσε τη νίκη για την ομάδα της (69-56, 39').

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 34-32, 53-44, 69-56

  • MVP ΗΤΑΝ ΗΆννα Τάντιτς με 13 πόντους (6/7 δίποντα, 1/2 βολές), 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
  • ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Η…Ταχάν με 13 πόντους.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 19 βολές που εκτέλεσε η Βιλνέβ έναντι των 8 που εκτέλεσε ο Αθηναϊκός
Athinaikos QualcoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Ivana Raca25:27125/771.43%3/475%2/366.67%0/00%14512201415
3Elena Tsineke23:0121/425%1/250%0/20%0/00%2133100095
5Evdokia Stamati00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
7Holly Winterburn *21:4931/425%0/00%1/425%0/00%0114211055
8Pinelopi Pavlopoulou *16:5921/1100%1/1100%0/00%0/00%0222212047
11Diamond Miller16:4194/850%4/757.14%0/10%1/250%02222001109
13Vasiliki Louka02:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000100000
15Ana Tadic26:43136/785.71%6/785.71%0/00%1/250%088513032024
23Alexis Prince *23:19166/1154.55%3/560%3/650%1/250%03322210314
24Robyn Parks *14:3342/366.67%2/366.67%0/00%0/00%1230300096
33Kristine Anigwe *11:1742/633.33%2/633.33%0/00%0/00%02204400-7-2
45Borislava Hristova18:1141/425%1/250%0/20%2/2100%1344130086
Team/Coaches20200
TOTAL2006929/5552.73%23/3762.16%6/1833.33%5/862.5%7283523211645
Villeneuve d'Ascq LMFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Alexis Peterson *28:37104/1040%4/944.44%0/10%2/2100%01112310-164
5Naema Aya Kouadio00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12Alexia Chery *34:10124/1040%2/540%2/540%2/2100%06612200-811
13Marie-Michelle Milapie15:3230/00%0/00%0/00%3/475%2020300054
22Ameryst Alston *33:11125/1729.41%5/1533.33%0/20%2/2100%02223100-133
30Olivia Yale00:1000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
31Emmanuelle Tahane *35:39134/1233.33%4/1233.33%0/00%5/771.43%551021120-1216
33Terezia Palenikova05:4700/20%0/00%0/20%0/00%00003000-3-2
69Sokhna Fall *24:4941/520%1/520%0/00%2/2100%13412200-183
74Marie-Eve Paget22:0621/520%1/1100%0/40%0/00%000123100-3
Team/Coaches54900
TOTAL2005619/6131.15%17/4736.17%2/1414.29%16/1984.21%1321348181240

