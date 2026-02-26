Ο Αθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα! Κέρδισε στο κλειστό του Βύρωνα με 69-56 και πάει στη Γαλλία την επόμενη εβδομάδα με +13 στην «πλάτη» της, προκειμένου να επιστρέψει στον τελικό του Eurocup Women.

Το έκανε και αυτό! Ο Αθηναϊκός επικράτησε της Βιλνέβ με 69-56 και έκανε το πρώτο βήμα προς τον μεγάλο τελικό, παρά την κακή διαιτησία που είχε απέναντί της. Η ομάδάρα της Στέλλας Καλτσίδου πραγματοποίησε μια τρομερή εμφάνιση και έχοντας διψήφια διαφορά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έδειξε την ανωτερότητά της και πάει στη Γαλλία την επόμενη εβδομάδα με το μυαλό της στο 2010 τότε που το είχε σηκώσει.

Φοβερά πράγματα έκανε η Άννα Τάντιτς που είχε το πλεονέκτημα κάτω από τη ρακέτα και πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Στον αντίποδα ξεχώρισε η Άλστον και η Τσερί που πέτυχαν από 12π.

Αθηναϊκός - Βιλνέβ: Ο αγώνας

Τα παιχνίδι ξεκίνησε με αμφότερες να υποπίπτουν σε λάθη (6 συνολικά 3-3, 8') και αυτό το στοιχείο εμπόδισε τις ομάδες να βρουν ρυθμό στην επίθεσή τους. Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου ο Αθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα που είχε η Τάντιτς(4π, 10') κάτω από τη ρακέτα και προηγήθηκε (21-19, 10') .

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου ήταν πιο συγκεντρωμένη στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και μπόρεσε να επιβάλλει τον ρυθμό της στην αναμέτρηση, παίρνοντας... αέρα επτά πόντων, έπειτα από καλάθι, (28-21, 13').

Το τέμπο παρέμεινε με τις γηπεδούχες, καθώς συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση μετά από συνεχόμενα καλάθια της Μίλερ (6π) και πήραν τη μεγαλύτερη υπέρ τους διαφορά (34-23, 15').

Η Βιλνέβ έβγαλε αντίδραση και με δικό της σερί (9-0), ψαλίδισε τη διαφορά (34-32, 20'), έχοντας ως πρωταγωνίστριες την Πέτερσον με 8 πόντους και την Τσερί με 7π.



Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχες βρήκαν δύο εύστοχα τρίποντα ένα από την Γουίντερμπερν και έναν από την Πρινς και διεύρυναν εκ νέου την απόσταση του σκορ, έπειτα από καλάθι της Τάντιτς(10π, 5/5 δίποντα, 6 ριμπ, 4 ασίστ!.), (44-34, 23’). Οι φιλοξενούμενες βρήκαν επιθετική λύση με την Τσερί να ευστοχεί σε μακρινό σουτ και να στέλνει τη διαφορά ξανά σε μονοψήφια τιμή (49-40, 28’).

Στο ξεκίνημα της 4η περιόδου η Άλστον βρήκε εύκολο δίποντο και μείωσε στους 9 για τη Βιλνέβ, αλλά η απάντηση ήρθε γρήγορα για τον Αθηναϊκό με τη Ράτσα να ευστοχεί σε τρίποντο και να κάνει ξανά στέλνει το ματς στους 12 (60-48, 33'). Οι φιλοξενούμενες βελτίωσαν την άμυνά τους και προσπάθησαν να μειώσουν και το κατάφεραν μετά από δύο βολές της Άλστον (65-56, 38'). Η Πριν στη συνέχεια ευστόχησε σε μεγάλο σουτ έξω από τα 6.75μ και... κλείδωσε τη νίκη για την ομάδα της (69-56, 39').

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 34-32, 53-44, 69-56

MVP ΗΤΑΝ Η … Άννα Τάντιτς με 13 πόντους (6/7 δίποντα, 1/2 βολές), 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 19 βολές που εκτέλεσε η Βιλνέβ έναντι των 8 που εκτέλεσε ο Αθηναϊκός

Athinaikos Qualco FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Ivana Raca 25:27 12 5/7 71.43% 3/4 75% 2/3 66.67% 0/0 0% 1 4 5 1 2 2 0 1 4 15 3 Elena Tsineke 23:01 2 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 3 3 1 0 0 0 9 5 5 Evdokia Stamati 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Holly Winterburn * 21:49 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 4 2 1 1 0 5 5 8 Pinelopi Pavlopoulou * 16:59 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 2 2 1 2 0 4 7 11 Diamond Miller 16:41 9 4/8 50% 4/7 57.14% 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 2 2 0 0 1 10 9 13 Vasiliki Louka 02:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 Ana Tadic 26:43 13 6/7 85.71% 6/7 85.71% 0/0 0% 1/2 50% 0 8 8 5 1 3 0 3 20 24 23 Alexis Prince * 23:19 16 6/11 54.55% 3/5 60% 3/6 50% 1/2 50% 0 3 3 2 2 2 1 0 3 14 24 Robyn Parks * 14:33 4 2/3 66.67% 2/3 66.67% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 3 0 0 0 9 6 33 Kristine Anigwe * 11:17 4 2/6 33.33% 2/6 33.33% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 4 4 0 0 -7 -2 45 Borislava Hristova 18:11 4 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 2/2 100% 1 3 4 4 1 3 0 0 8 6 Team/Coaches 2 0 2 0 0 TOTAL 200 69 29/55 52.73% 23/37 62.16% 6/18 33.33% 5/8 62.5% 7 28 35 23 21 16 4 5