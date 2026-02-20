Η EuroLeague επέβαλε πρόστιμο στον Πανιώνιο για τη συμπεριφορά των οπαδών του στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπεσίκτας.

Συγκεκριμένα η διοργάνωση επέβαλε ποινή της τάξεως των 4.000 ευρώ στην ομάδα της Νέας Σμύρνης και κάνει λόγο για «προσβλητική συμπεριφορά» που είχαν οι οπαδοί τους, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του Eurocup, κόντρα στον τούρκικο σύλλογο. Οι άνθρωποι της Μπεσίκτας είχαν διαμαρτυρηθεί κιόλας για πανό που είχαν αναρτήσει οι «κυανέρυθροι», αναφέροντας πως ήταν προσβλητικό για τους ίδιους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Ο Πανιώνιος Cosmorama Travel Athens τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.000 ευρώ για τις επιθετικές ενέργειες των οπαδών του κατά τη διάρκεια του αγώνα Πανιώνιος Cosmorama Travel Athens – Μπεσίκτας Gain Istanbul, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.f) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».