Ο Πανιώνιος υποβιβάστηκε και με ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρθηκε στα λάθη που οδήγησαν στην πτώση της ομάδας στην Elite League.

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να μείνει στην Stoiximan GBL και την τελευταία αγωνιστική υποβιβάστηκε, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη στενοχώρια στην οικογένεια του «Ιστορικού». Ο Νέναντ Μάρκοβιτς και οι παίκτες του έκαναν μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την πτώση στην Elite League.

Η διοίκηση των «κυανέρυθρων» με ανακοίνωση της αναφέρει πως «έγιναν εσφαλμένες εκτιμήσεις και ενέργειες» και εξήγησε ότι πλέον επικεντρώνονται στην αναγνώριση και διόρθωση των λειτουργικών αδυναμιών.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος αναφέρει:

«Η αγωνιστική περίοδος ολοκληρώθηκε για την ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel, κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις αρχικές προσδοκίες και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που είχε τεθεί κατά την έναρξή της.

Η διοίκηση της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel αναλαμβάνει τις ευθύνες που απορρέουν από τις αποφάσεις, τις επιλογές και τη στελέχωση που έλαβαν χώρα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη εσφαλμένων εκτιμήσεων και ενεργειών.

Καταγράφουμε με προσοχή και σεβασμό την δυσαρέσκεια και την απογοήτευση του φιλάθλου κόσμου του Πανιωνίου, ως άμεση συνέπεια της αγωνιστικής εξέλιξης, γεγονός το οποίο αναγνωρίζουμε πλήρως.

Ως διοίκηση, επικεντρωνόμαστε στην αναγνώριση και διόρθωση των λειτουργικών αδυναμιών, με σκοπό τη διαμόρφωση σταθερού πλαισίου ανάπτυξης και αγωνιστικής συνέπειας».

