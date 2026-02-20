Oι ποινές της Euroleague σε Λεσόρ και Παναθηναϊκό

Η Euroleague ανακοίνωσε τα πρόστιμα σε Λεσόρ και Παναθηναϊκό για τα όσα έγιναν στο Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε, αλλά και το πρόστιμο στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Με 8.000 ευρώ πρόστιμιο τιμωρήθηκε ο Ματίας Λεσόρ και με ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα για την αντίδρασή του μετά τον πανηγυρισμό του Μπόλντγουιν στο ματς Παναθηναϊκός-Φενέρ, ενώ η πράσινη ΚΑΕ τιμωρήθηκε αντίστοιχα με 22.000 ευρω.

Η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός AKTOR τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 22.000 ευρώ, για τη χρήση λέιζερ, την επιθετική συμπεριφορά των οπαδών του, την ρίψη αντικειμένων και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός ΑKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.ε), στ), ζ) και θ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Ματίας Λεσόρ, παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από έναν αγώνα και πρόστιμο 8.000 ευρώ, για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.»