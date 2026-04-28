Χουγκάζ για Μπόμπαν Γιάνκοβιτς: «Η ιστορία αυτή περνάει το μήνυμα το πόσο μπορεί να δεθεί ακόμα κι ένας ξένος με την ομάδα του» (vid)
Στις 28 Απριλίου του 1993, στα ημιτελικά με τον Παναθηναϊκό, ο Μπόμπάν Γιάνκοβιτς χτύπησε το κεφάλι του στη μπασκέτα διαφωνώντας με την απόφαση του διαιτητή Κουκουλεκίδη.
Συγκεκριμένα, καταλόγισε επιθετικό φάουλ υπέρ του Αλβέρτη σε δίποντο που είχε πετύχει ο Μπόμπαν. Μάλιστα, αυτό ήταν και το 5ο του φάουλ - κάτι που θα τον οδηγούσε εκτός παρκέ.
Ο Σέρβος υπέστη ρήξη νωτιαίου μυελού από κάταγμα στον έκτο αυχενικό σπόνδυλο, σύμφωνα με τη διάγνωση των γιατρών. Αποτέλεσμα ήταν να μείνει παράλυτος στο κάτω μέρος του σώματός του.
Στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta «135 χρόνια Σύλλογος Αιώνιος», για τον έναν αιώνα Πανιώνιος δεν γινόταν να λείπει ο θρύλος του Ιστορικού.
Ο Κρις Χουγκάζ συγκεκριμένα στο 24.41 λέει για τον άλλοτε συμπαίκτη του:
«Ο Μπόμπαν σημαίνει πολλά... Κυρίως τα μηνύματα που αφήνει όλη αυτή η τραγική ιστορία. Πέρα από καταπληκτικός παίκτης και καταπληκτικός συμπαίκτης - που ήταν εκείνη την εποχή - δίνει μηνύματα που είναι και θετικά και αρνητικά, το πόσο μπορεί να δεθεί ένας παίκτης - ακόμα και ξένος - με μία ομάδα και πόσο αρνητικά μπορεί να γυρίσει όταν η πίεση που υπάρχει σ' αυτόν το χώρο σε οδηγεί σε συμπεριφορές, καταστάσεις που δεν πρέπει να οδηγούνται.
Γενικά, ο Μπόμπαν είναι ένας άνθρωπος που έχει μείνει στην ιστορία για την αγάπη που έδειξε σε πολύ σύντομο χρόνο για την ομάδα που έπαιζε και το πόσο πάθος έδινε για τη νίκη».
