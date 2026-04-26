Άρης - Πανιώνιος 75-65: Η παρακάμερα της αναμέτρησης
Το παιχνίδι του Άρη με τον Πανιώνιο είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς το παρακολούθησαν από κοντά, Γιάννης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ρίτσαρντ Σιάο και Νίκος Γκάλης.
Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ δημοσίευσε την εντυπωσιακή παρακάμερα του αγώνα, που μεταξύ άλλων είχε στιγμιότυπα από το ματς και το εντυπωσιακό κλίμα που επικρατούσε στο «Αλεξάνδρειο».
Επιπλέον, ξεχώρισε η καθολική αποθέωση στον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε συνδυασμό με το πρωτότυπο σύνθημα που τραγούδησαν οι φίλοι του Άρη προς εκείνον, ενώ και η απόλυτη αποθέωση προς τον «θρύλο» του ελληνικού μπάσκετ, Νίκο Γκάλη.
Δείτε την παρακάμερα του Άρη:
