Η ΚΑΕ Άρης δημοσίευσε την εντυπωσιακή παρακάμερα από τη νίκη των «κίτρινων» επί του Πανιωνίου, υπό το βλέμμα Γιάννη, Θανάση Αντετοκούνμπο, Σιάο και Γκάλη.

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ δημοσίευσε την εντυπωσιακή παρακάμερα του αγώνα, που μεταξύ άλλων είχε στιγμιότυπα από το ματς και το εντυπωσιακό κλίμα που επικρατούσε στο «Αλεξάνδρειο».

Επιπλέον, ξεχώρισε η καθολική αποθέωση στον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε συνδυασμό με το πρωτότυπο σύνθημα που τραγούδησαν οι φίλοι του Άρη προς εκείνον, ενώ και η απόλυτη αποθέωση προς τον «θρύλο» του ελληνικού μπάσκετ, Νίκο Γκάλη.