Ο Πανιώνιος με ανακοίνωση του, μίλησε για τα όσα έγιναν στην αναμέτρηση με την Μπεσίκτας.

Η Μπεσίκτας υποχρέωσε τον Πανιώνιο σε βαριά ήττα στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του EuroCup και, ακολούθως, εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή ένα πανό που αναρτήθηκε στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».

Οι Τούρκοι έκαναν λόγο για «άθλιο και προκλητικό πανό, αλλά και για μια σαφή πράξη μίσους που στρέφεται κατά της τιμής, της ιστορίας και των ιερών αξιών του τουρκικού έθνους».

Ο Οζκάν Αρσεβέν, παράγοντας της Μπεσίκτας, κατήγγειλε τη στάση των οπαδών του Πανιωνίου και της ελληνικής αστυνομίας.

H KAE Πανιώνιος με ανακοίνωση του έδωσε την απάντηση του για όσα έγιναν κόντρα στη Μπεσίκτας. «Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, ως Σύλλογος 136 ετών με ιστορία που εκτείνεται σε τρεις αιώνες και δύο ηπείρους, με βαθιά προσφυγική ταυτότητα, δεν ανέχεται και δεν πρόκειται να ανεχθεί, πολύ δε περισσότερο να ταυτίζεται όπως τεχνηέντως επιδιώκουν οι παράγοντες της Besiktas Gain με φαινόμενα ρατσισμού, εθνικιστικών εξάρσεων ή σεξιστικών συμπεριφορών. Τα απεχθανόμαστε θεμελιωδώς και τα καταδικάζουμε απερίφραστα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Με αφορμή τον θόρυβο που σκοπίμως καλλιεργείται τις τελευταίες ημέρες, μετά τον αγώνα μας για το BKT EuroCup με την Besiktas Gain, οφείλουμε να τοποθετηθούμε με σαφήνεια και υπευθυνότητα.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL έχει αποδείξει διαχρονικά ότι δεν επιλέγει να επιλύει ζητήματα μέσω ανακοινώσεων εντυπωσιασμού, καταγγελιών ή επικοινωνιακών τεχνασμάτων. Η στάση αρχών που ακολουθούμε, φαίνεται πως από ορισμένους εκλαμβάνεται ως αδυναμία.

Το τελευταίο 48ωρο παρακολουθούμε μια οργανωμένη προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, με σαφή χαρακτηριστικά «εσωτερικής κατανάλωσης». Δυστυχώς, η τακτική αυτή δεν είναι απλώς ατυχής αλλά κι επικίνδυνη. Και αυτό αποδεικνύεται από το κύμα μηνυμάτων μίσους, σεξιστικών και ρατσιστικών αναφορών, καθώς και εκατοντάδων απειλών που κατακλύζουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Τα στοιχεία όσων επιδίδονται σε αυτές τις επαίσχυντες πρακτικές είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής. Είναι προφανές δε ότι η στοχοποίηση αυτή τροφοδοτήθηκε από δημόσιες τοποθετήσεις παραγόντων της Besiktas Gain.

Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, ως Σύλλογος 136 ετών με ιστορία που εκτείνεται σε τρεις αιώνες και δύο ηπείρους, με βαθιά προσφυγική ταυτότητα, δεν ανέχεται και δεν πρόκειται να ανεχθεί, πολύ δε περισσότερο να ταυτίζεται όπως τεχνηέντως επιδιώκουν οι παράγοντες της Besiktas Gain με φαινόμενα ρατσισμού, εθνικιστικών εξάρσεων ή σεξιστικών συμπεριφορών. Τα απεχθανόμαστε θεμελιωδώς και τα καταδικάζουμε απερίφραστα.

Επειδή έγινε λόγος για «πρωτόγνωρα πράγματα», θα χαρούμε ιδιαιτέρως να τα εξηγήσουμε ενώπιον της διοργανώτριας αρχής.

Είναι, άραγε, «πρωτόγνωρο»:

Να διατίθεται απομονωμένη εξέδρα χωρητικότητας 400 θέσεων σε μόλις 30 φιλοξενούμενους φιλάθλους, με πλήρη αστυνομική παρουσία και χωρίς πρόσβαση από άλλους χώρους του γηπέδου;

Να διενεργείται ενδελεχής έλεγχος σε ΟΛΟΥΣ ανεξαιρέτως τους εισερχόμενους θεατές;

Να παραχωρείται θέση στάθμευσης εντός του προστατευμένου περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου στον πρόεδρο της φιλοξενούμενης ομάδας;

Να απομακρύνονται άμεσα δύο άτομα που προέβησαν σε χυδαίες και απειλητικές χειρονομίες, θεωρώντας ότι η απομονωμένη κερκίδα τους παρέχει ασυλία;

Να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι νόμοι του Ελληνικού Κράτους, ακόμη και όταν χαρακτηρίζονται «γελοίοι» από φιλοξενούμενο οπαδό στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος λόγω έλλειψης διαβατηρίου;

Να αποσυρθεί πανό εντός ενός λεπτού από την ανάρτησή του;

Να έχει προηγηθεί επίσημη ανακοίνωσή μας, μία ημέρα πριν τον αγώνα, με ξεκάθαρη έκκληση για χαμηλούς τόνους, παρά την έντονη αναστάτωση που είχε προκληθεί από απαράδεκτη και προκλητική συμπεριφορά στον αγώνα του πρώτου γύρου; (Μπορείτε να διαβάσετε εδώ https://pgssbc.gr/panionios-cosmorama-travel-besiktas-gain-ta-eisitiria-tou-agona/ την ανακοίνωση στα ελληνικά κι εδώ https://pgssbc.gr/panionios-cosmorama-travel-besiktas-gain-ta-eisitiria-tou-agona/ στα αγγλικά)

Ας γυρίσουμε, όμως, το ημερολόγιο στις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Δεν είναι «πρωτόγνωρο»:

Να αλλάζει η έδρα του αγώνα μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του, υποχρεώνοντάς μας σε δίωρη μετακίνηση και στερώντας από την ομάδα την πρωινή της προπόνηση.

Να αγνοείται πέντε φορές το αίτημά μας προς τον Delegate του αγώνα να μεταβεί στο σημείο ελέγχου των Ελλήνων φιλάθλων, οι οποίοι υπέστησαν αδικαιολόγητη ταλαιπωρία και προσβλητική μεταχείριση.

Να υποδεικνύεται στον πρόεδρο της ομάδας μας θέση στάθμευσης δύο χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο, υποχρεώνοντάς τον να διασχίσει την απόσταση υπό βροχή και ανάμεσα σε οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας.

Να δέχονται επίθεση 80 Έλληνες φίλαθλοι που περιορίστηκαν αποκλειστικά σε ρυθμική υποστήριξη της ομάδας τους, χωρίς ύβρεις και χωρίς πρόκληση, από 300-400 άτομα.

Να αναπαράγεται στο τέλος του αγώνα τραγούδι με σεξιστικό περιεχόμενο και ιστορικές αναφορές που παραπέμπουν στην Καταστροφή της Σμύρνης, ενώ άτομα να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και προσεγγίζουν απειλητικά την αποστολή μας.

Να κρατούνται δύο Έλληνες φίλαθλοι επί ημέρες υπό απαράδεκτες συνθήκες, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, αντιμετωπιζόμενοι ως κοινοί εγκληματίες.

Βεβαίως είναι «πρωτόγνωρο» ο προπονητής της Besiktas Gain στη συνέντευξη Τύπου να μιλά με θερμά λόγια για τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ, να μας χαρακτηρίζει αξιοσέβαστη ομάδα με καλή φήμη και την ίδια στιγμή οι παράγοντες της ομάδας του να προχωρούν σε αδιανόητες υπερβολές κι ενέργειες.

Το video είναι στη διάθεσή σας (από 3’25’’ως 3’48’’ https://www.youtube.com/watch?v=FxZWMty_gb0)

Κατά τη φετινή μας ευρωπαϊκή πορεία, φιλοξενήσαμε οπαδούς των Trento, London Lions, Chemnitz, Ulm και Buducnost. Κάθισαν μαζί με τους φιλάθλους μας, σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και αθλητικού πολιτισμού.

Αντίστοιχα, οι φίλαθλοί μας ταξίδεψαν μαζικά σε Λονδίνο, Trento και Κωνσταντινούπολη, χωρίς να προκαλέσουν το παραμικρό ζήτημα.

Η ευθύνη όλων μας απέναντι σε μια αξιοσέβαστη διοργάνωση όπως το BKT EuroCup είναι αυξημένη. Επικοινωνιακές υπερβολές και αφηγήματα εσωτερικής κατανάλωσης ενδέχεται να πυροδοτήσουν εντάσεις με πραγματικές συνέπειες.

Καλούμε, λοιπόν, κάθε πλευρά να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να φροντίσει πρωτίστως τα του οίκου της.

Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ θα συνεχίσει να πορεύεται με θεσμική σοβαρότητα, ιστορική συνείδηση και απόλυτο σεβασμό στις αξίες του αθλητισμού».