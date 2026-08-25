Μέλη του Πανιωνίου συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη μετά το τέλος της προπόνησης την Τρίτη (25/8).

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Καστοριάς και τον Δήμαρχο Γιάννη Κορεντσίδη πραγματοποίησε την Τρίτη (25/8) αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Πανιώνιος. Συγκεκριμένα, ο Team Manager/Head of Basketball Operations της ΚΑΕ Πανιώνιος, Άγγελος Κωνσταντόπουλος, ο Sports Director, Κρις Χουγκάζ και ο Γενικός Αρχηγός, Δημήτρης Βεργίνης, συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Καστοριάς, προκειμένου να τον ευχαριστήσουν για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και τη στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της ομάδας στην πόλη.

Οι εκπρόσωποι της ΚΑΕ Πανιώνιος, άκουσαν προσεκτικά τον κ.Κορεντσίδη σε όσα τους ανέλυσε για την Καστοριά και τα αθλητικά δρώμενα καθώς όλοι συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια πόλη που κάποτε κατέπληξε την Ελλάδα με την κατάκτηση του Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο το 1980 (η πρώτη ομάδα από την περιφέρεια που κατέκτησε τίτλο) ενώ παρήγαγε και σπουδαίους αθλητές σε πολλά σπορ.

Στο τέλος, αντάλλαξαν δώρα με τον Δήμαρχο να παραλαμβάνει αναμνηστική πλακέτα από την ΚΑΕ Πανιώνιος ενώ και ο ίδιος προσέφερε ένα όμορφο λεύκωμα της πόλης.

Μάλιστα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Εθελοντισμού της Καστοριάς, Στάθης Βασιλειάδης, έβγαλε κι αναμνηστική φωτογραφία με τους εκπροσώπους της ΚΑΕ Πανιώνιος στο Δημαρχείο στον χώρο όπου υπάρχει η αφίσα και το τρόπαιο της Κυπελλούχου Ελλάδας του 1980.

«Ως ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel, για ακόμα μια φορά εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες, στην Δημοτική Αρχή, στον Α.Σ. Καστοριάς και στην τοπική κοινωνία για την θερμή φιλοξενία στην πόλη» ανέφεραν οι «κυανέρυθροι».

