Πανιώνιος: Ξεκίνησε την προετοιμασία στην Καστορία
Στην Elite League θα βρίσκεται τη νέα σεζόν ο Πανιώνιος. Οι κυανέρυθροι την Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε την προετοιμασία του για την νέα αγωνιστική περίοδο.
Οι παίκτες του Πανιωνίου έκαναν την πρώτη τους προπόνηση στο Δ.Γ. Καστοριάς, εκεί όπου γίνεται η προετοιμασία της ομάδας.
Στην αποστολή έχει ενσωματωθεί και ο Άγγελος Σασλόγλου ενώ στην προετοιμασία συμμετέχουν ο Γιάννης Μουάτσος (που ακολούθως θα παραχωρηθεί υπό τη μορφή δανεισμού στο Παλαιό Φάληρο) και ο έφηβος Δημήτρης Λιγνός.
Ο Μέισον Γουόλτερς θα ενσωματωθεί στην αποστολή στην Καστοριά εντός της εβδομάδας.
«Από την πρώτη μέρα έγινε αισθητή η φιλοξενία του Δήμος Καστοριάς της Kastoria Basketball Club και της τοπικής κοινωνίας καθώς μας αγκάλιασαν με τη φιλοξενία τους και ήταν στο πλευρό μας για οτιδήποτε χρειαζόμασταν!», αναφέρει ο Πανιώνιος.
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