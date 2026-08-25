O Πανιώνιος έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του στην Καστορία ενόψει της νέας σεζόν.

Στην Elite League θα βρίσκεται τη νέα σεζόν ο Πανιώνιος. Οι κυανέρυθροι την Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκίνησε την προετοιμασία του για την νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι παίκτες του Πανιωνίου έκαναν την πρώτη τους προπόνηση στο Δ.Γ. Καστοριάς, εκεί όπου γίνεται η προετοιμασία της ομάδας.

Στην αποστολή έχει ενσωματωθεί και ο Άγγελος Σασλόγλου ενώ στην προετοιμασία συμμετέχουν ο Γιάννης Μουάτσος (που ακολούθως θα παραχωρηθεί υπό τη μορφή δανεισμού στο Παλαιό Φάληρο) και ο έφηβος Δημήτρης Λιγνός.

Ο Μέισον Γουόλτερς θα ενσωματωθεί στην αποστολή στην Καστοριά εντός της εβδομάδας.

«Από την πρώτη μέρα έγινε αισθητή η φιλοξενία του Δήμος Καστοριάς της Kastoria Basketball Club και της τοπικής κοινωνίας καθώς μας αγκάλιασαν με τη φιλοξενία τους και ήταν στο πλευρό μας για οτιδήποτε χρειαζόμασταν!», αναφέρει ο Πανιώνιος.