Ο Πανιώνιος φιλοξενεί την Μπεσίκτας για την 18η αγωνιστική του Eurocup με αυτό να αποτελεί το τελευταίο παιχνίδι για τον Ιστορικό στη διοργάνωση.

Ο Πανιώνιος ολοκληρώνει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις υποδεχόμενος την Μπεσίκτας στη Γλυφάδα (19:30) για την 18η αγωνιστική του EuroCup. Η αναμέτρηση αποτελεί το φινάλε του ομίλου για τους «κυανέρυθρους».

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης από την αρχή αντιμετώπισε δυσκολίες, προσπαθώντας να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στο EuroCup και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ωστόσο βρέθηκαν στην τελευταία θέση με ρεκόρ 3-12.

Αντίθετα, η Μπεσίκτας έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, με ρεκόρ 12-5, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση του ομίλου και κλειδώνοντας την απευθείας συμμετοχή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.