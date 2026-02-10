EuroCup: Τελευταίο παιχνίδι για τον Πανιώνιο με αντίπαλο την Μπεσίκτας
Ο Πανιώνιος ολοκληρώνει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις υποδεχόμενος την Μπεσίκτας στη Γλυφάδα (19:30) για την 18η αγωνιστική του EuroCup. Η αναμέτρηση αποτελεί το φινάλε του ομίλου για τους «κυανέρυθρους».
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης από την αρχή αντιμετώπισε δυσκολίες, προσπαθώντας να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στο EuroCup και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ωστόσο βρέθηκαν στην τελευταία θέση με ρεκόρ 3-12.
Αντίθετα, η Μπεσίκτας έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, με ρεκόρ 12-5, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση του ομίλου και κλειδώνοντας την απευθείας συμμετοχή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
