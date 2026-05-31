Ο Πέτρος Γερομιχαλός είναι ο ψηλός που θέλει ο Πανιώνιος προκειμένου να επιστρέψει άμεσα στην Stoiximan GBL.

Ο Πανιώνιος δεν θα είναι στην Stoiximan GBL τη νέα σεζόν, όμως θέλει να χτίσει μια ομάδα ικανή να τον επαναφέρει άμεσα σε αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πέτρος Γερομιχαλός είναι ο μεγάλος στόχος για τις θέσεις των ψηλών.

Ο Πέτρος Γερομιχαλός, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στη Μύκονο, είναι δεδομένα παίκτης που στην Elite League κάνει την διαφορά και στον Πανιώνιο πιστεύουν πως με εκείνον στο ρόστερ τους θα κάνουν την αρχή για το χτίσιμο ενός ρόστερ ικανό να τον επαναφέρει στα υψηλά σαλόνια.

Από την άλλη, η Μύκονος επενδύει πάνω στον Βασίλη Τόλια.

Ο 24χρονος φόργουορντ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στην Elite League, έχοντας 11.5 πόντους με το Λαύριο, μαζί με 5 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με 42% από το τρίποντο.

Η συμφωνία ανάμεσα σε Τόλια και Μύκονο είναι δεδομένη, πράγμα που σημαίνει πως ο παίκτης θα βρεθεί στο πλευρό των Σκουλίδα και Κάναντι, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει ήδη με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου.