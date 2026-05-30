Ο Νίκος Καραγιάννης θα είναι εκείνος που θα οδηγήσει τον Πανιώνιο τη νέα σεζόν στην Elite League.

Ο Πανιώνιος θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Elite League, όμως έχει σκοπό την άμεση άνοδό του. Γι' αυτό τον λόγο, στο τιμόνι της ομάδας τη νέα σεζόν θα καθίσει ο Νίκος Καραγιάννης.

Ο Νίκος Καραγιάννης, ο οποίος την περασμένη σεζόν ήταν υπεύθυνος των ακαδημιών, είναι από τους μετρ των ανόδων και στον Πανιώνιο τον εμπιστεύτηκαν για το δύσκολο έργο της επιστροφής της ομάδας στο μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ.

Να σημειωθεί πως ο Νίκος Καραγιάννης θα αποτελέσει τον χεντ κόουτς του Πανιωνίου μόνο εάν τελικά παίξει στην Elite League. Σε περίπτωση εξασφάλισης κάποιας Wild Card, τότε ο Ιστορικός είναι πολύ πιθανό να στραφεί προς άλλη κατεύθυνση.