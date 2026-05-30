Πανιώνιος: Με Καραγιάννη στο τιμόνι
Ο Πανιώνιος θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Elite League, όμως έχει σκοπό την άμεση άνοδό του. Γι' αυτό τον λόγο, στο τιμόνι της ομάδας τη νέα σεζόν θα καθίσει ο Νίκος Καραγιάννης.
Ο Νίκος Καραγιάννης, ο οποίος την περασμένη σεζόν ήταν υπεύθυνος των ακαδημιών, είναι από τους μετρ των ανόδων και στον Πανιώνιο τον εμπιστεύτηκαν για το δύσκολο έργο της επιστροφής της ομάδας στο μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ.
Να σημειωθεί πως ο Νίκος Καραγιάννης θα αποτελέσει τον χεντ κόουτς του Πανιωνίου μόνο εάν τελικά παίξει στην Elite League. Σε περίπτωση εξασφάλισης κάποιας Wild Card, τότε ο Ιστορικός είναι πολύ πιθανό να στραφεί προς άλλη κατεύθυνση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.