Ράτζα για τις φιλοδοξίες του Αθηναϊκού: «Θέλουμε πρωτάθλημα, κύπελλο και ευρωπαϊκό»

Η Ιβάνα Ράτζα μιλά για την πρόκριση του Αθηναϊκού στους «8» του EuroCup, τη Σοπρόν, τον ρόλο της Παυλοπούλου, την Αβενίδα και την πρόοδο του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα.

Με αυτοπεποίθηση, καθαρό λόγο και ξεκάθαρη εικόνα για το πού βρίσκεται και πού μπορεί να φτάσει η ομάδα, η Ιβάνα Ράτζα μίλησε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της ΕΟΚ λίγη ώρα μετά την επιστροφή του Αθηναϊκού Qualco από την Ουγγαρία. Η διεθνής φόργουορντ στάθηκε στην ιστορική πρόκριση της ομάδας στους «8» του EuroCup, εξηγώντας τι έκανε τη διαφορά απέναντι στη Σοπρόν, αλλά και ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν τη φετινή πορεία του συλλόγου σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναφέρθηκε στον ρόλο της Πηνελόπης Παυλοπούλου, στη σημασία της ομαδικότητας και της συνέπειας στο πλάνο, στις απαιτήσεις της επόμενης σειράς με την Αβενίδα, αλλά και στη γενικότερη πρόοδο του ελληνικού μπάσκετ γυναικών. Χωρίς μεγάλα λόγια, η Ράτζα έστειλε μήνυμα συγκέντρωσης, φιλοδοξίας και πίστης στη δουλειά που γίνεται, αφήνοντας ανοιχτό –έστω και μακρινό– το ενδεχόμενο ενός ελληνικού τελικού που θα σηματοδοτούσε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή ευρωπαϊκή διάκριση.

Αναλυτικά η Ιβάν Ράτζα μίλησε...

Για τη σειρά με τη Σοπρόν και την πρόκριση στους «8» του EuroCup: «Η πρόκριση στους «8» είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, είχαμε κάνει πολλές προπονήσεις. Η Σοπρόν είναι μια έμπειρη ομάδα και με μεγάλη ιστορία, είχε πάρει την Ευρωλίγκα στο παρελθόν και έχει μεγάλες παίκτριες. Υπήρχαν κάποιοι τραυματισμοί. Στο 1ο ματς μπήκαμε πιο αγχωμένες απ’ όσο χρειαζόταν, ωστόσο οι εννιά πόντοι διαφορά μάς έδωσαν μεγαλύτερο κίνητρο, οπότε το 2ο παιχνίδι το αντιμετωπίσαμε με περισσότερη συγκέντρωση και πίστη στο πλάνο μας».

Για τα δύο σερί τρίποντα που πέτυχαν προς το φινάλε του 1ου αγώνα, τα οποία έφτιαξαν το +9: «Σίγουρα μάς βοήθησαν πάρα πολύ. Και η άμυνα στο τέλος όμως, είχε άστοχη επίθεση η Σοπρόν μετά. Οι τρεις πόντοι στο EuroCup δεν είναι τίποτα, όπως και οι εννιά είναι εύκολο να αλλάξουν. Η Σοπρόν ανέτρεψε διαφορά 16 πόντων με τη Μπεσίκτας. Τα πάντα μπορούν να γίνουν στο EuroCup και αυτό είναι το ωραίο της διοργάνωσης. Είναι απρόβλεπτη».

Για το πώς προσέγγισαν τη σειρά με τη Σοπρόν: «Η φιλοσοφία μας σαν ομάδα είναι να παίζουμε δυνατά, να είμαστε συγκεντρωμένες και να βγάζουμε στο γήπεδο τη σκληρή δουλειά που κάνουμε. Πραγματικά κάνουμε πολύ καλή δουλειά, το staff μας και η κόουτς κάνουν τρομερή δουλειά. Να στηρίζουμε η μία την άλλην και να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, αυτή ήταν η φιλοσοφία μας για τα παιχνίδια».

Για το αν η Παυλοπούλου τους έδωσε κάποια… tips σχετικά με τη Σοπρόν, μιας που αγωνιζόταν εκεί μέχρι πέρυσι: «Ναι, μας είχε δώσει συμβουλές. Κάποια συστήματα είναι ίδια, είναι ίδιος ο προπονητής και το σχήμα τους είναι ίδιο με πέρυσι, οπότε ήξερε κάποια συστήματα και μας είχε δώσει ένα plan b που μπορεί να κάνουν. Μας βοήθησε πάρα πολύ».

Για την αντίπαλό τους στην επόμενη φάση, Αβενίδα: «Παίζουν πολύ γρήγορα και αγωνίζονται σε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα. Θα χρειαστεί μεγάλη συγκέντρωση από εμάς. Εννοείται θα ακούσουμε προσεκτικά το game plan της κόουτς και του staff και θα προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε στο παρκέ. Θα είναι και ιδιαίτερο το ματς, γιατί θα είναι και η Βίραγκ Κις που ήταν συμπαίκτριά μας και την αγαπάμε πολύ».

Για το αν έχουν στόχο την κατάκτηση του EuroCup ή πάνε βήμα-βήμα: «Εννοείται έχουμε βάλει τους στόχους μας για τη σεζόν και εύχομαι να τους καταφέρουμε. Αυτό που θέλουμε περισσότερο είναι να ευχαριστηθούμε το μπάσκετ που παίζουμε και πιστεύω ότι έτσι θα βγει αυτό που χρειάζεται. Προς το παρόν όλα πηγαίνουν πολύ καλά. Μακάρι η χρονιά να κυλήσει όπως τη θέλουμε εμείς».

Για το ποιο ήταν το ματς στο EuroCup που τους έδειξε ότι πραγματικά μπορούν να φτάσουν ψηλά: «Όλα τα ματς ήταν δυνατά. Πιστεύω πως το γκρουπ μας ήταν πολύ δυνατό. Στον όμιλό μας η 3η ομάδα που πέρασε ήταν η Μπεσίκτας, η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχαμε πολύ δυνατά ματς. Τώρα η Αβενίδα είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, που προέρχεται από γρήγορο και απαιτητικό πρωτάθλημα, το ισπανικό. Είχαμε περάσει από τη Χάιρις εμείς».

Για τη διαχείριση των δύο αγώνων μέσα στη βδομάδα: «Είναι και εύκολο και δύσκολο. Δύσκολο λόγω του ότι υπάρχει η πίεση, ωστόσο έχουμε πολύ μεγάλο ρόστερ εμείς και το έχουμε βάλει στους στόχους μας. Γενικώς η κάθε μία ακολουθεί την άλλην, έχουμε τους ρόλους μας και τους ακολουθούμε».

Για τη στήριξη του κόσμου του Αθηναϊκού: «Υπάρχει «θέρμη» από τον κόσμο και χαίρομαι πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ και για το γεμάτο «Telekom Center Athens» στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ήταν πραγματικά ξεχωριστό. Χάρηκα που είδα τόσο κόσμο να στηρίζει το μπάσκετ γυναικών. Μακάρι να βλέπουμε πιο συχνά τέτοιες εικόνες, που είχαν αρχίσει από το καλοκαίρι με την Εθνική Γυναικών στο Ευρωμπάσκετ του ΣΕΦ».

Για τη συνεργασία της με τη Στέλλα Καλτσίδου: «Είναι πολύ καλή. Ξέρει πώς να κατακτάει τίτλους. Ο στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και η ίδια σαν παίκτρια το έχει κατακτήσει ήδη, οπότε ξέρει τον τρόπο. Είναι πολύ καλή εντός και εκτός γηπέδου και χαιρόμαστε που την έχουμε».

Για τον ρόλο της στην ομάδα: «Εγώ κάνω ό,τι χρειαστεί η ομάδα. Ό,τι μου πει η κόουτς να κάνω θα προσπαθήσω να το κάνω στο 100%. Η καθεμία παίκτρια στην ομάδα μας έχει τον δικό της ρόλο».

Για τα προσωπικά της όνειρα: «Σε ομαδικό επίπεδο φέτος είναι να πάρουμε και τους τρεις τίτλους. Όσον αφορά το προσωπικό, δεν βάζω στόχους προσωπικούς. Σιγά-σιγά τους έχω καταφέρει. Για παράδειγμα, είχα στόχο τη συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το κατάφερα. Θα ήθελα απλά να απολαμβάνω το μπάσκετ».

Για το αν θα ήθελε η ίδια έναν ελληνικό τελικό στο EuroCup ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό: «Μακάρι. Το ελληνικό μπάσκετ γυναικών κάνει βήματα μπροστά και το γεγονός πως είμαστε στους «8» του EuroCup το αποδεικνύει. Είναι ένα αποτέλεσμα δουλειάς που γίνεται όχι μόνο φέτος αλλά τα τελευταία χρόνια, καθώς και του σωστού mentality που υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό για το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα και μας δίνει έξτρα κίνητρο να συνεχίσουμε».