Σοπρόν - Αθηναϊκός 61-71: Πήρε την πρόκριση στους «8» του EuroCup Γυναικών
Ο Αθηναϊκός έκανε το καθήκον του στην Ουγγαρία απέναντι στην Σοπρόν και με εφόδιο τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι με 9 πόντους διαφορά (81-72), σφράγισε την πρόκριση στους «8» του EuroCup Γυναικών επικρατώντας 61-71 με «Arena Sopron».
Ματσάρα από την Άνα Τάντιτς με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, την Αλέξις Πρινς με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ καταγράφοντας επίσης double double, όπως και από την Ρόμπιν Παρκς με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ,
Σοπρόν - Αθηναϊκός: Το ματς
Με την Παρκς και την Πρινς ο Αθηναϊκός προηγήθηκε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με 5-7 και με ένα σερί 11 αναπάντητων πόντων κατάφεραν να φτάσουν στη διψήφια διαφορά (10-20). Με ένα επιμέρους 10-2 από τις γηπεδούχες όμως το προβάδισμα έπεσε στο καλάθι με τοπρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 20-22.
Μάλιστα έφτασαν και στην ισοφάριση (22-22), ωστόσο η κυριαρχία της αθηναϊκής ομάδας στη δεύτερη περίοδο ήταν τέτοια που η Σοπρόν κατάφερε να σκοράρει μόλις 9 πόντους, ενώ ο Αθηναϊκός 23 με τις Τάντιτς και Παρκς να πρωταγωνιστούν (29-45).
Μετά την ανάπαυλα, συνεχίστηκε η υπεροχή του Αθηναϊκού, ωστόσο η Σοπρόν με σερί 6 πόντων μείωσε στους 10 για το 38-48. Μάλιστα η Λάτσκο ήταν εκείνη που με τρίποντό της μείωσε στους 8 για τις γηπεδούχες πριν την τελευταία περίοδο (46-54). Εκεί οι γηπεδούχες έφτασαν και στο - (53-58), όμως η Παρκς με δύο τρίποντά της έβαλε τέλος στις ελπίδες τους για το 54-64 και η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου προκρίθηκε στους 8 της διοργάνωσης.
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 29-45, 46-54, 61-71
|Sopron Basket
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|5
|Sara Laczko
|19:39
|3
|1/3
|33.33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/4
|0%
|1
|3
|4
|1
|3
|2
|1
|1
|-2
|2
|8
|Szofi Sinka-Palinkas
|11:25
|0
|0/4
|0%
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|1
|-
|2
|-
|-3
|3
|9
|Zora Rokob
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Klaudia Papp *
|27:34
|13
|5/15
|33.33%
|2/7
|28.57%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|5
|1
|4
|-
|-
|-4
|7
|12
|Jovana Jevtovic
|15:54
|4
|2/3
|66.67%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|3
|1
|-
|1
|2
|-8
|15
|15
|Zala Friskovec *
|30:26
|4
|2/8
|25%
|2/4
|50%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|-
|4
|4
|3
|3
|-
|-
|-
|-14
|5
|17
|Zsuzsanna Sitku
|12:36
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|-
|1
|2
|1
|1
|3
|5
|33
|Sam Fuehring *
|28:32
|12
|4/6
|66.67%
|4/5
|80%
|0/1
|0%
|4/7
|57.14%
|4
|5
|9
|3
|1
|4
|-
|-
|-12
|15
|44
|Vivien Borondy *
|30:56
|15
|6/13
|46.15%
|4/9
|44.44%
|2/4
|50%
|1/3
|33.33%
|1
|-
|1
|2
|1
|3
|1
|-
|-7
|7
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|61
|25/60
|41.67%
|19/38
|50%
|6/22
|27.27%
|5/14
|35.71%
|14
|25
|39
|18
|15
|19
|6
|4
|-
|Athinaikos Qualco
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Ivana Raca
|05:43
|5
|2/4
|50%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|0
|2
|1
|2
|0
|10
|4
|2
|Elena Tsineke
|13:36
|2
|1/4
|25%
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|3
|0
|3
|2
|2
|3
|1
|0
|0
|5
|4
|Holly Winterburn
|24:46
|7
|3/7
|42.9%
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|2
|4
|2
|0
|0
|4
|8
|5
|Pinelopi Pavlopoulou *
|26:24
|5
|2/5
|40%
|1/1
|100%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|7
|0
|2
|4
|0
|10
|11
|8
|Ana Tadic *
|28:12
|15
|7/14
|50%
|6/13
|46.2%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|4
|6
|10
|2
|1
|2
|1
|0
|18
|23
|10
|Alexis Prince *
|32:59
|12
|5/13
|38.5%
|5/10
|50%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|3
|7
|10
|2
|1
|3
|0
|0
|15
|24
|TOTAL
|200
|71
|30/71
|42.3%
|23/51
|45.1%
|7/20
|35%
|4/5
|80%
|17
|27
|44
|16
|17
|16
|11
|1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.