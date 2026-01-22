Πήρε την πρόκριση στους «8» του EuroCup Γυναικών ο Αθηναϊκός επικρατώντας με 61-71 στην έδρα της Σοπρόν.

Ο Αθηναϊκός έκανε το καθήκον του στην Ουγγαρία απέναντι στην Σοπρόν και με εφόδιο τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι με 9 πόντους διαφορά (81-72), σφράγισε την πρόκριση στους «8» του EuroCup Γυναικών επικρατώντας 61-71 με «Arena Sopron».

Ματσάρα από την Άνα Τάντιτς με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, την Αλέξις Πρινς με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ καταγράφοντας επίσης double double, όπως και από την Ρόμπιν Παρκς με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ,

Σοπρόν - Αθηναϊκός: Το ματς

Με την Παρκς και την Πρινς ο Αθηναϊκός προηγήθηκε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με 5-7 και με ένα σερί 11 αναπάντητων πόντων κατάφεραν να φτάσουν στη διψήφια διαφορά (10-20). Με ένα επιμέρους 10-2 από τις γηπεδούχες όμως το προβάδισμα έπεσε στο καλάθι με τοπρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 20-22.

Μάλιστα έφτασαν και στην ισοφάριση (22-22), ωστόσο η κυριαρχία της αθηναϊκής ομάδας στη δεύτερη περίοδο ήταν τέτοια που η Σοπρόν κατάφερε να σκοράρει μόλις 9 πόντους, ενώ ο Αθηναϊκός 23 με τις Τάντιτς και Παρκς να πρωταγωνιστούν (29-45).

Μετά την ανάπαυλα, συνεχίστηκε η υπεροχή του Αθηναϊκού, ωστόσο η Σοπρόν με σερί 6 πόντων μείωσε στους 10 για το 38-48. Μάλιστα η Λάτσκο ήταν εκείνη που με τρίποντό της μείωσε στους 8 για τις γηπεδούχες πριν την τελευταία περίοδο (46-54). Εκεί οι γηπεδούχες έφτασαν και στο - (53-58), όμως η Παρκς με δύο τρίποντά της έβαλε τέλος στις ελπίδες τους για το 54-64 και η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου προκρίθηκε στους 8 της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 29-45, 46-54, 61-71

Sopron Basket FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 5 Sara Laczko 19:39 3 1/3 33.33% 0/1 0% 1/2 50% 0/4 0% 1 3 4 1 3 2 1 1 -2 2 8 Szofi Sinka-Palinkas 11:25 0 0/4 0% 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 4 1 1 - 2 - -3 3 9 Zora Rokob 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 10 Klaudia Papp * 27:34 13 5/15 33.33% 2/7 28.57% 3/8 37.5% 0/0 0% 1 2 3 5 1 4 - - -4 7 12 Jovana Jevtovic 15:54 4 2/3 66.67% 2/3 66.67% 0/0 0% 0/0 0% 1 5 6 3 1 - 1 2 -8 15 15 Zala Friskovec * 30:26 4 2/8 25% 2/4 50% 0/4 0% 0/0 0% - 4 4 3 3 - - - -14 5 17 Zsuzsanna Sitku 12:36 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 - 1 - 1 2 1 1 3 5 33 Sam Fuehring * 28:32 12 4/6 66.67% 4/5 80% 0/1 0% 4/7 57.14% 4 5 9 3 1 4 - - -12 15 44 Vivien Borondy * 30:56 15 6/13 46.15% 4/9 44.44% 2/4 50% 1/3 33.33% 1 - 1 2 1 3 1 - -7 7 Team/Coaches 1 3 4 - - - TOTAL 200 61 25/60 41.67% 19/38 50% 6/22 27.27% 5/14 35.71% 14 25 39 18 15 19 6 4 -



