Σοπρόν - Αθηναϊκός 61-71: Πήρε την πρόκριση στους «8» του EuroCup Γυναικών

Πήρε την πρόκριση στους «8» του EuroCup Γυναικών ο Αθηναϊκός επικρατώντας με 61-71 στην έδρα της Σοπρόν.

Ο Αθηναϊκός έκανε το καθήκον του στην Ουγγαρία απέναντι στην Σοπρόν και με εφόδιο τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι με 9 πόντους διαφορά (81-72), σφράγισε την πρόκριση στους «8» του EuroCup Γυναικών επικρατώντας 61-71 με «Arena Sopron».

Ματσάρα από την Άνα Τάντιτς με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, την Αλέξις Πρινς με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ καταγράφοντας επίσης double double, όπως και από την Ρόμπιν Παρκς με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ,

Σοπρόν - Αθηναϊκός: Το ματς

Με την Παρκς και την Πρινς ο Αθηναϊκός προηγήθηκε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με 5-7 και με ένα σερί 11 αναπάντητων πόντων κατάφεραν να φτάσουν στη διψήφια διαφορά (10-20). Με ένα επιμέρους 10-2 από τις γηπεδούχες όμως το προβάδισμα έπεσε στο καλάθι με τοπρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 20-22.

Μάλιστα έφτασαν και στην ισοφάριση (22-22), ωστόσο η κυριαρχία της αθηναϊκής ομάδας στη δεύτερη περίοδο ήταν τέτοια που η Σοπρόν κατάφερε να σκοράρει μόλις 9 πόντους, ενώ ο Αθηναϊκός 23 με τις Τάντιτς και Παρκς να πρωταγωνιστούν (29-45).

 

Μετά την ανάπαυλα, συνεχίστηκε η υπεροχή του Αθηναϊκού, ωστόσο η Σοπρόν με σερί 6 πόντων μείωσε στους 10 για το 38-48. Μάλιστα η Λάτσκο ήταν εκείνη που με τρίποντό της μείωσε στους 8 για τις γηπεδούχες πριν την τελευταία περίοδο (46-54). Εκεί οι γηπεδούχες έφτασαν και στο - (53-58), όμως η Παρκς με δύο τρίποντά της έβαλε τέλος στις ελπίδες τους για το 54-64 και η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου προκρίθηκε στους 8 της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 29-45, 46-54, 61-71

Sopron BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5Sara Laczko19:3931/333.33%0/10%1/250%0/40%13413211-22
8Szofi Sinka-Palinkas11:2500/40%0/30%0/10%0/00%22411-2--33
9Zora Rokob00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
10Klaudia Papp *27:34135/1533.33%2/728.57%3/837.5%0/00%123514---47
12Jovana Jevtovic15:5442/366.67%2/366.67%0/00%0/00%15631-12-815
15Zala Friskovec *30:2642/825%2/450%0/40%0/00%-4433----145
17Zsuzsanna Sitku12:3642/2100%2/2100%0/00%0/00%1-1-121135
33Sam Fuehring *28:32124/666.67%4/580%0/10%4/757.14%459314---1215
44Vivien Borondy *30:56156/1346.15%4/944.44%2/450%1/333.33%1-12131--77
Team/Coaches134---
TOTAL2006125/6041.67%19/3850%6/2227.27%5/1435.71%14253918151964-


Athinaikos QualcoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Ivana Raca05:4352/450%2/366.7%0/10%1/250%10102120104
2Elena Tsineke13:3621/425%1/333.3%0/10%0/00%3032231005
4Holly Winterburn24:4673/742.9%3/560%0/20%1/1100%0112420048
5Pinelopi Pavlopoulou *26:2452/540%1/1100%1/425%0/00%325702401011
8Ana Tadic *28:12157/1450%6/1346.2%1/1100%0/00%4610212101823
10Alexis Prince *32:59125/1338.5%5/1050%0/30%2/2100%3710213001524
TOTAL2007130/7142.3%23/5145.1%7/2035%4/580%172744161716111
     

