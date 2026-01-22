Ο Παναθηναϊκός σφράγισε την πρόκριση στους «8» του EuroCup με φόντο 7.829 φιλάθλους στο Telekom Center και έμαθε την αντίπαλό της στην επόμενη φάση.

Σε μια βραδιά που έμοιαζε περισσότερο με γιορτή, ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του και προκρίθηκε στους «8» του EuroCup Γυναικών, έχοντας ήδη «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Το επιβλητικό 49-76 στην Πολωνία είχε βάλει γερά θεμέλια και η ρεβάνς στο Telekom Center Athens με τη Ζαγκλέμπιε (93-94) είχε περισσότερο χαρακτήρα επιβεβαίωσης.

Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Μερσίν ο οποία «τσέκαρε» το εισιτήριό της απόψε μετά τη ρεβάνς και τη δεύτερη νίκη της κόντρα στην Κιμπίρκστις (84-65).

Η φάση των «8» του EuroCup Γυναικών θα κριθεί και πάλι σε διπλούς αγώνες, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 5 Φεβρουαρίου στην Αθήνα με τη ρεβάνς να διεξάγεται στην Τουρκία στις 12 Φεβρουαρίου.